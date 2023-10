Nový cestný zákon platí už od nedele: Vyhnite sa mastným pokutám! Takto sa (NE)dodržiava v hlavnom meste

(Zdroj: Facebook/Denisa Saková - Ministerka vnútra SR, Topky/ Ramon Leško, Getty Images)

BRATISLAVA – Motoristi v mestách a obciach sa v nedeľu ráno prebudili do novej reality. S autom dnes už nemožno zaparkovať na chodníku, pokiaľ vám to na konkrétnych miestach neumožňuje dopravné značenie. Pozrite sa, ako si s novými pravidlami poradili vodiči v hlavnom meste a aj na to, či sa pravidlá od nedele dodržiavajú.