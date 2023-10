Veľká odstávka! Bez vody ostanú domácnosti, inštitúcie aj nemocnice: Vieme, kedy a kde

(Zdroj: Getty Images)

TRNAVA - Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) pokračuje ďalšou etapou celkovej rekonštrukcie vodovodnej siete v Trnave. V stredu (4. 10.) sa dotkne najväčšieho prívodného potrubia do krajského mesta a bude mať dosah na rozsiahlu časť Trnavy. Dotkne sa mnohých bytových domov, inštitúcií, vrátane nemocnice a železničnej stanice. Prerušenie dodávky vody je avizované do štvrtka 5. októbra do 5.00 hodiny. Informuje o tom TAVOS, mesto Trnava i Trnavský samosprávny kraj (TTSK).