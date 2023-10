Sociálna poisťovňa zvýšila TENTO príspevok: Viac dostanú desaťtisíce ľudí! Vieme, ako sa k nim dostať

Mimoriadne zvyšovanie dôchodkov: Penzistom sa blýska na lepšie časy. (Zdroj: Gettyimages.com, TASR - Martin Baumann)

BRATISLAVA – Sociálna poisťovňa (SP) už druhýkrát v tomto roku zvýšila sumu dôchodkov. Od 1. októbra to bude o ďalších cca. 20 eur. Hoci nejde o stovky a pre niekoho je to smiešna suma, mnohí dôchodcov aj to poteší. Vieme, koho každého sa bude navýšenie týkať a aj to, ako bude prebiehať. Zvýšenie dôchodku sa podľa informácií Sociálnej poisťovne dotkne zhruba 60 tisíc poberateľov dôchodkov.