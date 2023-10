Dobré správy pre dôchodcov: V novembri dostanete desiatky až stovky eur navyše! TAKTO zistíte, aká suma vám patrí

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Znova je to tu. Dôchodcov čaká v novembri vyplatenie 13. dôchodkov. Pohnúť pre to nemusia ani prstom, Sociálna poisťovňa im ich tento rok vyplatí automaticky. Ak je však nejaký senior zvedavý a chce vedieť, o akú sumu si prilepší, môže si to už teraz sám skontrolovať pomocou špeciálnej kalkulačky.