Polícia chce predchádzať radikalizácii mládeže, pôsobiť chce priamo v školách

BRATISLAVA - Polícia chce predchádzať radikalizácii mládeže. Pôsobiť by chcela priamo v školách. Každej základnej a strednej škole preto pridelila policajta. Na krajských riaditeľstvách vznikli tiež koordinačno-konzultačné tímy. V pláne sú aj školenia pedagógov. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovalo vedenie Policajného zboru.

"Chceme sa dostať do školského prostredia a za pomoci rodičov a najmä pedagogického personálu chceme vplývať na to prostredie, aby sme včas odhalili akúkoľvek možnú radikalizáciu našej mládeže, aby si nezničili život, alebo nezničili životy a zdravie svojich rovesníkov alebo ďalších spoluobčanov," vyhlásil policajný prezident Štefan Hamran.

Policajti v školách majú pomáhať budovať dôveru medzi políciou a školským zariadením, načrtol viceprezident Policajného zboru Damián Imre. Každej základnej a strednej škole pridelili policajta, 2050 policajtov má na starosti 2679 škôl. Prvý kontakt už zrealizovali v 88 percentách základných a 80 percentách stredných škôl.

Na zmapovanie bezpečnostnej situácie pre školy pripravili dotazník s viac ako 100 otázkami. Imre ho označil za interný audit, na základe ktorého polícia získa obraz o bezpečnosti. Rezortu školstva bola poskytnutá aj metodika, ktorá má pomôcť učiteľom všímať si varovné signály, ale aj metodika o ozbrojenom útoku v školách a školských zariadeniach.

Pripravovanými opatreniami sú zvýšenie počtu preventistov z 50 na 250, rozšírenie a skvalitnenie preventívnych programov. Policajti, ktorí budú chodiť do škôl, by mali absolvovať aj online školenia. Školiť by polícia chcela aj pedagógov, Imre preto verí v naštartovanie spolupráce s rezortom školstva. Ako doplnil, potrebné bude vytvoriť aj spôsob financovania týchto opatrení.