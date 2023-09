Saska uchmatla ďalšie prvenstvo: Volebný program liberálov z nás spraví nové Švajčiarsko! Iné strany len ticho závidia

(Zdroj: Getty Images, Topky/Jano Zemiar)

BRATISLAVA – Volebný súboj o priazeň voliča sa blíži do svojho finále. To, ktorá strana presvedčila dostatočný počet voličov na to, aby sa dostali do parlamentu sa dozvieme už o pár dní. Jedným z faktorov, ktorý je pre voliča motiváciou na odovzdanie hlasu svojmu favoritovi je aj kvalita volebných programov. Na to, ktorá strana sa môže pochváliť najlepšie odvedenou prácou pri tvorbe programu sa pozreli odborníci z Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií (INESS). O výsledkoch práce jednotlivých strán sa môžete presvedčiť sami.

archívne video

VIDEOROZHOVOR Gröhling pri debate prekvapil, pričom porozprával aj o hlučných matovičovcoch na Raptore (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Podľa inštitútu INESS sa najlepším programom v oblasti verejných financií a školstva môže pochváliť strana Sloboda a solidarita (Saska), ktorá v oboch oblastiach získala najlepšie hodnotenie, a to konkrétne 7 bodov z možných desiatich. Na druhom mieste sa umiestnila strana KDH so ziskom 5 a 7 bodov a tretie miesto obsadilo ľavicové Progresívne Slovensko, ktorého program získal 6 a 5 bodov.

(Zdroj: Facebook/Sloboda a Solidarita)

Najhoršie sa umiestnili strany OĽaNO a priatelia so stranou Sme rodina Borisa Kollára, ktoré v oboch pozorovaných oblastiach získali zhodne 0 bodov. Odborníci z INESS považujú za nedostatočné aj programy strán SNS so ziskom 2 a 0 bodov a program strany Smer-SDD, ktorá v oblasti školstva aj oblasti financií získala zhodné hodnotenie 1 bod.

(Zdroj: INESS)

Kvalitu ich programu potvrdilo INEKO: V oblasti zdravotníctva obstáli na 100 percent

„Analytici inštitútov INEO (Dušan Zachar), INESS (Martin Vlachynský), spoločnosti Msquare (Martina Smatana, Michal Štofko) a Matej Mišík (analytik IZA) ako súkromná osoba zhodnotili prínos a komplexnosť zdravotníckych volebných programov politických strán a hnutí,“ píše INEKO na sociálnej sieti. Podľa výsledkov analýzy s najlepším výsledkom obstála strana Sloboda a solidarita, ktorá obdržala 100%. Na druhom mieste sa umiestnilo Progresívne Slovensko so ziskom 69% a tretie miesto obsadilo KDH so 47%.

(Zdroj: INESS)

Najhoršie obstála strana Republika so ziskom -6%, čo znamená, že ich opatrenia by slovenskému zdravotníctvu viac ublížili, ako pomohli. Strana SNS by sa v oblasti zdravotníctva taktiež nevyznamenala, inštitút INESS jej tak udelil hodnotenie 1%. Tretí najhorší program v oblasti zdravotníctva obdržala strana Aliancia, ktorá v hodnotení inkasovala len 5%. Strany OĽaNO a Sme rodina v tejto oblasti program nezverejnili.

(Zdroj: INESS)

V oblasti právneho štátu sú najlepší Demorkati, PS, KDH aj Saska

Na to, ako sú v oblasti budovania právneho štátu pripravené jednotlivé strany sa pozreli odborníci z organizácie Via Iuris a Nadácie Zastavme korupciu. Hlavným kritériom bolo porovnanie programov jednotlivých strán s odporúčaniami Via Iuris a Zastavme korupciu, medzi ktorými bola následne hľadaná percentuálna zhoda. Z pohľadu právneho štátu a boja proti korupcii tak najlepšie obstáli programy strán Demokrati (94%), PS (72%), KDH (56%) a strana SaS so zhodou 50%.

{{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{poll.description}} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Kontaktný formulár (údaje vo formulári budú slúžiť na kontaktovanie v prípade výhry)









Muž Žena

Súhlasím s mojím zapojením do súťaže, ktorú usporadúva {{ poll.company }} a so spracovaním mojich osobných údajov za účelom realizácie, organizácie a vyhodnotenia súťaže, a to všetko podľa pravidiel súťaže, s ktorými som sa riadne oboznámil(a), ich obsahu som riadne porozumel(a) a súhlasím s nimi. Bez udelenia tohto súhlasu nie je možné zúčastniť sa súťaže. Vaša účasť v súťaži a udelenie Vášho súhlasu ku spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom realizácie a organizácie súťaže je dobrovoľné a tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním Vášho súhlasu bude ukončená Vaša účasť v súťaži. {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ qIndex+1 }}/{{ totalPages }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Otázka môže obsahovať viacero správnych odpovedí. {{ question.context }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť

×

Advertoriál pripravený v spolupráci so Sloboda a Solidarita.

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita,

Priemyselná 16318/8 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 42139333

Dodávateľ: Zoznam, s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36029076