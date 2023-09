Kratšie čakačky, nové bonusy aj ochrana mamičiek: Cigániková už nie jednotkou SASKY pre zdravotníctvo, šokujúce meno!

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Plán je jasný. Pár dní pred voľbami tímlíderka SaS pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková pripomenula, že v rámci programu majú pripravených 96 opatrení zameraných na podporu ekonomického rastu. Práve ten má hrať dôležitú úlohu aj v náprave stavu jedenej z najcitlivejších a najzanedbanejších oblastí. Ekonomický rast je totiž podľa liberálov riešením aj pre naše zdravotníctvo. Nie je to však jediná karta, na ktorú chcú vsadiť. Práve naopak, nápadov na zlepšenie majú viac. Jasno majú aj v osobe budúceho ministra zdravotníctva.

Archívne video: SASKA predstavuje 36 konkrétnych opatrení pre živnostníkov

SASKA predstavuje 36 konkrétnych opatrení pre živnostníkov (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Cigániková tvrdí, že ak podľa nej navýšime produkciu a posilníme ekonomiku, pomôže to aj zdravotníctvu. "Veľké problémy vnímam najmä v štátnych nemocniciach, ktoré sú extrémne zadlžené, čo sa odzrkadľuje na kvalite zdravotnej starostlivosti. Dôvodom sú chýbajúce konkurzné konania. Okrem ekonomického rastu ponúkame naše kilečko riešení, ktorým vieme hneď zlepšiť zdravotníctvo. Ide napríklad o kratšie čakacie doby alebo definíciu nároku pacienta, ktorej sa dlhodobo žiadna strana na Slovensku nevenovala. Ďalej sme predstavili náš plán motivovať pacientov k prevencii a tiež navrhujeme preventívne programy na odhalenie rakoviny,“ vysvetlila.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poukázala na to, že opakovane zabránili poslancom siahnuť na práva žien a obmedziť im prístup k interrupciám. „V aktuálnom volebnom období bolo až 25 pokusov obmedziť práva žien na prístup k interrupciám, pričom niektoré z týchto návrhov boli úplne nezmyselne skryté napríklad v zákone o radiačnej ochrane. Je pre mňa neprijateľné, že sa tieto otázky v parlamente vôbec objavujú. Intervencie týkajúce sa ženského tela by mali zostať v rámci súkromných rozhodnutí medzi ženou a jej lekárom. Navyše verím, že je čas zaviesť moderné a bezpečné alternatívy, ako je interrupčná tabletka. Je alarmujúce, že politici dobrovoľne posielajú slovenské ženy pod nôž, a to aj napriek tomu, že existujú oveľa bezpečnejšie riešenia,“ uviedla.

Podľa analytikov má práve SaS najlepší predvolebný program pre zdravotníctvo. Programy hodnotili piati zdravotnícki analytici Dušan Zachar, Martin Vlachynský, Martin Smatana, Michal Štofko a Matej Mišík, a to z pohľadu ich prínosu i komplexnosti.

Na post ministra zdravotníctva musí človek dospieť

Kandidátom strany na post šéfa rezortu zdravotníctva je v SaS Tomáš Szalay. „Jeho dvadsaťročná expertíza a skúsenosti sú presne tými kvalitami, ktoré by mal mať každý budúci minister zdravotníctva,“ myslí si Bittó Cigániková. „Jeho pozitívny dopad na slovenské zdravotníctvo je však viditeľný už dnes. Podieľal sa na najväčšej reforme zdravotníckeho sektora v slovenskej histórii, počas pandémie zriadil očkovacie centrum, kde zaočkoval desaťtisíce ľudí. Svoje skúsenosti a odhodlanie vkladá aj do očkovania detí proti HPV vírusu a skvelú prácu zároveň odvádza aj ako lekár Bratislavského samosprávneho kraja. Často sa smejeme na tom, že sme ako notoricky známa dvojica MC Erik a Barbara. Ja chcem riešiť parlamentnú prácu a bojovať proti stredovekým praktikám niektorých poslancov. Tomáš je manažér, lekár. Bol by skvelým ministrom zdravotníctva,“ pripomenula.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ženám nechcú pomáhať „kvótami“

V parlamente sa strana zamerala aj na ochranu práv žien. „Medzi naše úspechy zamerané na ženy, ktoré nám prešli cez parlament, patrí napríklad zavedenie práva na sprievod pri pôrode, rozšírenie materskej dávky pre absolventky stredných a vysokých škôl či 14-dňová otcovská dovolenka,“ pripomenula Bittó Cigániková.

Do budúcna však majú aj ďalšie konkrétne plány. „Spomeniem napríklad flexibilné formy rodičovskej starostlivosti, lepšiu flexibilitu pracovných podmienok či príspevok na materskú škôlku. Plánujeme tiež zaviesť odvodový bonus, ktorý by umožnil ženám po návrate z materskej dovolenky dosiahnuť rovnaký plat, ako mali v práci pred pôrodom,“ dodala.

Napriek takejto pomoci ženám Bittó Cigániková nesúhlasí s implementáciou pracovných či parlamentných kvót na základe pohlavia. Podľa nej to podporuje naratív, že ženy sú v porovnaní s mužmi "menejcenné" alebo "slabšie". „Vytváranie kvót môže viesť k tomu, že úspechy žien budú vnímané ako výsledok regulácií a nie ich vlastných schopností a talentu. V SaSke je prioritou odborná kompetencia a nie genderová kvóta. Veríme, že pozície by mali byť obsadzované na základe skutočných schopností a znalostí a nie na základe pohlavia, výšky, váhy, farby pleti či náboženského presvedčenia,“ vysvetlila.

Advertoriál pripravený v spolupráci so Sloboda a Solidarita.

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita,

Priemyselná 16318/8 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 42139333

Dodávateľ: Zoznam, s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36029076