Kollár vyzval na zabezpečenie ochrany hraničných priechodov s Maďarskom

BRATISLAVA - Premiér Ľudovít Ódor ako poverený minister vnútra by mal dať Policajnému zboru pokyn na zabezpečenie ochrany hraničných priechodov na hranici s Maďarskom. Vyzval ho na to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Poslanci Sme rodina chceli, aby sa v stredu otvorila mimoriadna schôdza k nelegálnej migrácii. V parlamente sa neprezentoval dostatok poslancov. Kollár bol presvedčený, že sa podarí schôdzu otvoriť a vytvoriť tlak na vládu.

Kollár chápe, že v polícii je podstav z hľadiska personálu. Situáciu by mal riešiť policajný prezident Štefan Hamran, ktorý podľa neho v tomto "fatálne zlyhal". Polícia by mala podľa neho chrániť priechody či mosty. "Stačí, keď sa rozhodne premiér ako minister vnútra a dá pokyn policajnému prezidentovi, aby sa konečne rozhýbali a začali konečne strážiť hranice," skonštatoval Kollár v parlamente.

Politici podľa neho budú do poslednej chvíle politikárčiť namiesto toho, aby chránili záujem občanov. V južných okresoch majú podľa Kollára ľudia strach. Bol by rád, ak by sa už neiniciovala žiadna schôdza NR SR. "Už je to len vytĺkanie politického kapitálu," myslí si. Mimoriadnu schôdzu k obnoveniu kontrol na hranici s Maďarskom inicioval Smer-SD. V rokovacej sále sa neprezentoval dostatok poslancov, parlament o téme nerokoval. Smer-SD chcel, aby parlament uznesením požiadal vládu o zavedenie kontrol.