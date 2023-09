Dopravu v Bratislave komplikujú viaceré kolóny: Hlásené sú aj nehody

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Archívne video:Ulička záchrany na R1 pri trojnásobnej hromadnej nehode nefunguje efektívne

Nehoda je hlásená aj na Ceste na Senec pri Zlatých pieskoch smerom von z mesta. Zrazili sa tam dve nákladné autá, vodiči by sa nemali zdržať. Nehoda sa stala aj na Gagarinovej ulici za križovatkou s Tomášikovou ulicou smerom do centra, zrazili sa tam dve autá a blokujú jeden pruh. Vodiči majú rátať so zdržaním. Vodiči si postoja 15 minút na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy. Rovnako sa zdržia aj na starej ceste. Približne desať minút si počkajú aj na diaľnici D1 od Senca po Petržalku.