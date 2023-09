V Bratislave a okolí komplikujú dopravu kolóny a nehoda

(Zdroj: gettyimages.com)

Na bratislavskej diaľnici D1 pri odpočívadle Zlaté piesky smerom do Trnavy si vodiči počkajú asi 15 minút. Zrazili sa tam dve autá. Nehoda bola aj na diaľnici D2 v Mlynskej doline smerom do Petržalky. V ľavom pruhu sa tam zrazili tri autá. Vodiči sa zdržia do 20 minút.

S polhodinovým zdržaním by vodiči mali rátať na Azúrovej ulici v Bratislave pri odbočke na Jarovce smerom na Rusovce. Zrazila sa tam dodávka s autom. Postoja si aj na bratislavskej Miletičovej ulici smerom na Trnavské mýto.