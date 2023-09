Vodiči spozornite: Doprava v hlavnom meste sa opäť mierne spomaľuje, zdržia vás kolóny

(Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v utorok ráno na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú viaceré kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

#KOLÓNA Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2; zdržanie 40 minút; po starej ceste 15 minút. — Zelená vlna RTVS (@zelenavlna) September 19, 2023

Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 si vodiči postoja 20 minút, v tuneli Sitina je v tomto smere znížená rýchlosť na 40 kilometrov za hodinu, tvoria sa preto kolóny. Na starej ceste treba počítať s 50-minútovým zdržaním. Vodiči si postoja aj na vjazde do Bratislavy zo Senca po diaľnici D1, zdržanie je 15 minút. Kolóna je aj na Prístavnom moste do Petržalky, kde sa vodiči zdržia desať minút.

#KOLÓNA V Rovinke smerom na Bratislavu; zdržanie 20 minút. — Zelená vlna RTVS (@zelenavlna) September 19, 2023

archívne video

Obrovské kolóny na R1 (Zdroj: Zregionu.sk)