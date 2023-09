AKTUÁLNE V Bratislave a okolí sa na niektorých miestach tvoria kolóny

(Zdroj: Topky)

Dvadsaťminútové zdržanie je na Račianskej ulici od križovatky s Hybešovou po Vinohrady. Kolóna sa tvorí tiež na diaľnici D1 od obchodného centra v smere na Prístavný most do Petržalky, vodiči stratia asi 15 minút.

So zdržaním treba počítať na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 v smere zo Stupavy. Vodiči sa zdržia aj na starej ceste, a to desať až 15 minút.