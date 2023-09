AKTUÁLNE V Bratislave hlásia viacero nohôd! Tvoria sa rozsiahle kolóny: Týmto miestam sa radšej vyhnite

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Pre nehody na diaľnici D2 za mostom Lanfranconi v smere do Petržalky sa tvoria kolóny. V pripájacom pruhu na Einsteinovu ulicu sa stali dve nehody za sebou, blokovaný je jeden pruh. Vodiči tam stratia približne jednu hodinu. Informuje o tom Zelená vlna RTVS s tým, že Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára aj Tunel Sitina.

#NEHODA AKTUALIZÁCIA V Bratislave na D2 za Mostom Lanfranconi v smere do Petržalky v pripájacom pruhu na Einsteinovu sa stali dve nehody za sebou; blokovaný je jeden pruh; stratíte približne hodinu. NDS priebežne uzatvára Tunel Sitina pre tvoriace sa kolóny — Zelená vlna RTVS (@zelenavlna) September 12, 2023

Nehoda je hlásená aj na Rožňavskej ulici, na križovatke v smere do centra. Vodiči sa zdržia desať až 15 minút. Kolóny sú aj na Hodonínskej ulici v smere do centra. Zdržanie je tam odhadované na 15 minút. Rovnako aj na diaľnici D1 na Prístavnom moste smerom do Petržalky.

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

archívne video

Nehoda motorkára a auta v Zlatých Klasoch (Zdroj: Topky/PH)

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)