ROZHOVOR Jeseň v tieni koronavírusu: Hrozí ďalšie zatváranie a opatrenia ako posledné roky? Jasné slová epidemiológa!

V súčasnosti je v zahraničí veľa prípadov koronavírusu. Hovorí sa, že nový variant môže poraziť aj predchádzajúce prekonanie nákazy. Slovensko má relatívne premorenú populáciu predchádzajúcimi variantmi. Je na mieste sa obávať ďalšej vlny?

- Keďže SARS-CoV-2 nie je možné eradikovať, a to z troch dôvodov. A to z dôvodu zvieracieho rezervoáru, vysokej rýchlosti šírenia, alebo R väčšieho ako 1 a očkovania alebo predošlého prekonania nákazy, ktoré neposkytujú 100%-nú a dlhodobú imunitu voči ďalšej infekcií (ale skoro perfektnú ochranu voči ťažkému priebehu). Ochorenie COVID-19 bude preto súčasťou ľudskej civilizácie minimálne na nasledovné tisícročia.

K životu na zemi teda pribudlo ďalšie respiračné infekčné ochorenie a život s COVID-om bude vyzerať tak isto, ako život s inými ochoreniami horného respiračného traktu - pravidelne budeme vystavovaní SARS-CoV-2 rovnako, ako sme pravidelne atakovaní desiatkami iných patogénov a pravidelne sa aj týmto vírusom nakazíme. Špecifiká tohto koronavírusu, na rozdiel od iných ochorení - chrípka, alebo human respiratory syncytal virus (hRSV) sú v tom, že SARS-CoV-2 má R okolo 10-15. To znamená, že epidemické vlny budú extrémne krátke (4-6 týždňov), naraz sa môže nakaziť veľmi veľká časť populácie a každý rok sa znova a znova premorí minimálne 90% populácie. Takéto správanie je dané epidemiologickými rovnicami pre infekcie s vysokým R. Toto je súčasne možné aj vďaka tomu, že imunita (pred infekciou) po prekonaní, alebo očkovaní začína rapídne klesať už po 3-4 mesiacoch a tento faktor stojí za tým, prečo môžeme očakávať aj 2 epidemické vlny v jednom roku a prečo sa všetci "premorení" ľudia nakazia vírusom znova a znova.

A čo nový variant?

- Všetko doteraz povedané nemá s novým variantom nič spoločné. Jedná sa o základné správanie vírusu v epidemiológií a tento priebeh by nastal v spoločnosti aj keby vírus čisto teoreticky nemutoval. Samotná štatistika nových infekcií však neznamená ani dobrú, ani zlú správu. Ako som už povedal, denne sme atakovaní desiatkami patogénov, bez akejkoľvek ujmy na zdraví. Drvivá väčšina ľudí prekoná COVID-19 bez akýchkoľvek príznakov.

Prečo sme teda mali výnimočný stav v rokoch 2020 - 2021? Z čisto prozaického dôvodu - v populácií neexistovala žiadna imunita voči SARS-CoV-2. Jednalo sa o úplne nový vírus. Toto je jediný a hlavný dôvod, prečo ďalšie dve štatistiky "úmrtnosť" a "hospitalizácie" vykazovali úplné iné hodnoty vtedy a dnes. A práve toto sú tie kľúčové epidemiologické štatistiky, na základe ktorých hodnotíme, či sme v rizikovom prostredí (a nie na základe štatistiky nových infekcií). Epidemiologické dáta ukazujú, že aj keď základná imunita začína klesať už hneď po prekonaní, alebo očkovaní, imunita voči ťažkému priebehu zotrváva aj niekoľko rokov. Mnohí z nás prekonali COVID-19 už niekoľkokrát. Mnohí z nás sú plne zaočkovaní, aj s boostrami. Práve vďaka tomuto a výlučne z tohto dôvodu rátame hospitalizácie na COVID-19 v dobre imunizovanom prostredí na desiatky a úmrtia na jednotky, čo je v kontrastnom pomere k obdobiu rokov 2020/21, keď u nás na COVID-19 umrelo viac ako 50-tisíc osôb.

- Je variant naozaj taký silný, ako sa hovorí?

Ako definujeme "silu"? Z hľadiska biológie tu máme niekoľko nových variantov B.2.86 a XBB, ktoré majú podobne, ako to bolo aj v prípade Omikronu, bezprecedentný počet nových mutácií. Keď sa však pozriem na dáta z Veľkej Británie, nevidím tu materiálny nárast hospitalizácií, a už vôbec nie úmrtí. Čiže dané mutácie sa nepretavili do tých dvoch epidemiologických štatistík (hospitalizácie a úmrtia), ktoré sú mojim predominantným merateľom rizikovosti prostredia nových variantov.

Úmrtia nikdy nebudú nulové. Tu si musíme uvedomiť, že neexistuje liek ani vakcína, ktorá by nám darovala nesmrteľnosť. Vždy budú existovať extrémne prípady ľudí (či už vysoký vek, alebo iné vážne pridružené ochorenia), u ktorých nastane exitus aj pri pomerne ľahkom infekčnom ochorení. Desiatky úmrtí preto nezvyšujú riziko prostredia. Problém by nastal, keby začali ľudia umierať náhle v stovkách a tisícoch a umierali by aj mladí a pomerne zdraví ľudia. Toto však v britských dátach nevidím vôbec.

Aká je aktuálna situácia na Slovensku - cítiť už z nemocníc, že počet prípadov začína stúpať?

- Podobne, ako vo Veľkej Británii, aj tu hospitalizácie počítame na desiatky a nevidíme žiadne prípady, ktoré by nás nútili prehodnotiť riziko aktuálneho prostredia SARS-CoV-2 variantov.

Akú očakávate jeseň? Máme očakávať opatrenia, ako posledné roky, kedy bolo koronavírusu extrémne veľa - ako je zatváranie prevádzok, škôl, nosenie respirátorov a podobne, alebo to už budeme brať čisto ako chrípkovú sezónu?

- Presne tak ako som opísal život s COVID-om v prvej otázke.Vždy, keď sa začne nový školský rok, začnú sa prvé premorovať deti. Presne to sa deje aj pri hRSV. Zo škôl ako primárneho vektora sa SARS-CoV-2 prenesie do rodín a odtiaľ sa bude nákaza šíriť do zvyšných segmentov ľudskej (a živočíšnej) populácie. Keďže sme však riziko prostredia vyhodnotili ako extrémne nízke (lebo epidemiologické štatistiky ťažkého priebehu ochorenia ostávajú v nízkych číslach), nie je dôvod zavádzať opatrenia na manažment šírenia vírusu v populácií, tak ako to nerobíme v prípade desiatok iných patogénov. To však neznamená, že nepríde nejaký nový pandemický variant. Určite príde, avšak naše dáta nenasvedčujú, že aktuálne varianty v cirkulácií majú takýto pandemický potenciál.

Očakávate, že sa opäť bude vo veľkom testovať a očkovať?

- Testovanie stojí veľa peňazí a aby to malo hodnotu za peniaze, museli by sme sa nachádzať vo vysoko rizikovom prostredí nových variantov. Ako som však už uviedol, aktuálna situácia nemá ani jeden dátový marker, ktorý by ju hodnotil ako rizikovú.

Riziko preto nevidím na populačnej úrovni, ale exkluzívne na individuálnej / personálnej úrovni. Očkovanie určite odporúčam rizikovým skupinám, u ktorých imunitný systém už nepracuje tak, ako zvykol, čiže staré a imunokompromitované osoby. Ak sme zdraví, tak očkovanie má zmysel ak pracujeme s rizikovými skupinami osobami, čiže sme ošetrovatelia, alebo žijeme v spoločnej domácnosti s týmito osobami.

Nakoľko pred novým variantom chráni očkovanie vyvinuté proti variantu omikron?

- Na základe dát z Veľkej Británie ponúka čerstvé očkovanie skoro perfektnú ochranu pred ťažkým priebehom.

Sme ako štát pripravení na novú vlnu - v školách, úradoch, a podobne? Poučili sme sa za ostatné roky?