Pripravte sa na ďalšiu zmenu počasia: Zasiahne nás QUITERIA, počasie plné zvratov, postupne udrú prvé mrazy!

(Zdroj: Getty Images)

Priaznivé, teplé a slnečné počasie bolo v uplynulých hodinách prerušené studeným frontom, ktorý priniesol búrky a dážď na mnohých miestach na Slovensku. Včera udrelo na našom území 345 bleskov, dnes len 300, informuje imeteo.sk. Búrky tak boli elektricky pasívne, no zrážky boli naozaj výdatné. Najväčší úhrn zrážok zaznamenali na dolnom Spiši, takmer 70 mm.

V Šaštíne sa koná národná púť k Sedembolestnej Panne Márii (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Z dôvodu výdatných zrážok prechodne stúpli aj vodné toky a SHMÚ vydalo výstrahu prvého, na Spiši neskôr aj druhého stupňa. Situácia sa však postupom času upokojila a sľubne vyzerá počasie aj v nadchádzajúcich hodinách. Od severozápadu k nám prichádza jasné počasie a ďalšia tlaková výš, ktorá podľa nemeckých meteorológov dostala meno Quiteria.

Tá ovplyvní počasie na našom území celý predĺžený víkend, ako aj začiatok ďalšieho týždňa. Čaká nás najmä slnečné počasie bez zrážok a na polovicu septembra nečakane vysoké teploty, ktoré by mali stúpať až do pondelka budúceho týždňa. Meteorológovia zároveň informujú, že v pondelok by teplota vzduchu mohla opäť atakovať tropickú hranicu +30 stupňov Celzia. Príliv teplého vzduchu tak prinesie teploty v priemere vyššie o +8 stupňov Celzia ako je dlhodobý priemer. V utorok by však príchod ďalšieho studeného frontu mal priniesť vlnu búrok a ochladenie. Postupné ochladzovanie, ktoré začne budúci týždeň je tak predzvesťou hroziacich nočných mrazov.