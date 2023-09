Pitie čaju prináša obrovskú zdravotnú výhodu, o ktorej ste netušili: Dve šálky denne a stane sa toto

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Odborníci odhalili, že len dve šálky čaju denne môžu pomôcť chrániť pamäť v procese starnutia. Je to preto, že v čaji sa prirodzene vyskytujú chemikálie, ktoré sa nazývajú flavanoly. Tie posilňujú mozog a tým pomáhajú s pamäťou. Nezáleží pritom na tom, či preferujete čierny alebo biely čaj.

Vedci skúmali, ako flavanoly - antioxidanty nachádzajúce sa v mnohých druhoch zeleniny, ovocí (jablko, bobuľové ovocie), ako aj v čaji a víne, ovplyvnili pamäť viac ako 3500 zdravých ľudí nad 60 rokov, informuje Mirror.

Jedna študijná skupina užívala 500 miligramov flavanolov denne, čo je rovnaké množstvo ako v dvoch šálkach čaju. Ďalšia skupina dostala placebo. Počas trojročnej štúdie dostali účastníci úlohy na zapamätanie slov, aby si otestovali svoju pamäť. Na konci experti zistili, že tí, ktorí užívali flavanol, dosiahli v priemere o 10,5 percenta lepšie výsledky, čo sa zvýšilo na 16 percent u tých, ktorí začali s najnižším príjmom v celkovej strave.

Profesor Gunter Kuhnle z University of Reading povedal, že pitie čaju je najjednoduchší spôsob zvýšenia príjmu flavanolov. "Dve šálky poskytnú dostatok pre mnohých ľudí." Scott Small z Kolumbijskej univerzity v USA doplnil, že strata pamäti súvisiaca s vekom sa medzi ľuďmi líši. "Ak je to kvôli rozdielom v spotrebe flavanolov, videli by sme ešte dramatickejšie zlepšenie u ľudí, ktorí dopĺňajú flavanoly vo veku 40 a 50 rokov."

Čaj má aj ďalšie zdravotné benefity; pitie toho zeleného čaju údajne dokáže zlepšiť stav tých, ktorí trpia artritídou. Odborníci z University of Sheffield v roku 2003 zistili, že dve zlúčeniny nachádzajúce sa v zelenom čaji môžu pomôcť pri prevencii osteoartrózy blokovaním enzýmu, ktorý ničí chrupavku. Pitie zeleného čaju tiež môže pomôcť predchádzať zubnému kazu.