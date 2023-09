Nová výstavba v Nitre mierne zvýšila aj počet volebných okrskov

Ilustračné foto (Zdroj: FOTO TASR - Radovan Stoklasa)

Dôvodom je nová výstavba v mestskej časti Janíkovce a s ňou súvisiaci zvýšený počet obyvateľov. "Namiesto jedného okrsku tu v týchto voľbách zriaďujeme dva. Zo zákona je v jednom okrsku spravidla okolo tisíc voličov," uviedol hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek. Podľa jeho slov budú tohtoročné voľby mimoriadne náročné na logistiku a technické zabezpečenie. "O priazeň voličov sa uchádza až 25 politických strán a hnutí. Vysoký počet kandidujúcich subjektov spôsobil, že na mestský úrad sme doviezli celkovo až 12 ton hlasovacích lístkov," skonštatoval.

O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo skoro 73-tisíc občanov (Zdroj: Topky/Maarty)

Na mestskom úrade sa voľbám venuje takmer 30-členný tím ľudí. Päť z nich je v najužšom organizačnom štábe, ďalších zhruba dvadsať tvorí technický štáb. Ten zabezpečuje výzdobu a prípravu volebných miestností, počítače a tlačiarne pre každý volebný okrsok i stravu pre členov komisie počas volebného dňa. "Takisto pripravujeme sľuby členov volebných komisií. Pri voľbách sprevádzaných nižším záujmom bývajú počty členov komisií zhruba sedemčlenné. V parlamentných voľbách bude priemerný počet členov okrskovej komisie v Nitre 12. Okrem toho do každej komisie mesto zabezpečí 72 zapisovateľov, ktorí prejdú školeniami od právnikov aj od Štatistického úradu SR," doplnil Holúbek.

Ako pripomenul, v Nitre je ku štvrtku 63.386 voličov. Toto číslo sa však môže do dňa volieb 30. septembra ešte mierne meniť vzhľadom na úmrtie, dovŕšenie voličského veku, presťahovanie, prípadne vyškrtnutie zo zoznamu voličov v prípade, že si niekto požiada o hlasovací preukaz a voliť chce mimo mesta. "O hlasovací preukaz môžu obyvatelia Nitry požiadať mestský úrad poštou či elektronicky do 8. septembra alebo osobne do 29. septembra," dodal Holúbek.