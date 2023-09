Za tieto fotky by sa mali hanbiť! Drzí turisti v Tatrách sa zasa vyfarbili: Arogantné kúpanie v plese

(Zdroj: Facebook/Tatranský národný park)

Jednoduché pravidlo – v tatranských plesách sa nekúpe! Pre niektorých ľudí ide však očividne o nesplniteľnú úlohu. Správa Tatranského národného parku musela opäť upozorniť na porušenie jedného zo základných pravidiel pobytu v našich veľhorách. Turisti bez rešpektu sa totiž opäť rozhodli osviežiť počas výletu v jednom z našich plies.

„Prosíme každého návštevníka TANAP-u, aby rešpektoval pravidlá a nehľadal osvieženie v tatranských plesách. Sú totiž domovom živočíšnych druhov, pre ktoré môžu mať aj malé zmeny biotopu fatálne následky, ich okrajová časť je citlivá na zošľapávanie a navyše, opaľovacie krémy a deodoranty otužilcov môžu do vody uvoľňovať rôzne chemické substancie,“ prízvukuje TANAP.

Len pred niekoľkými dňami rezonovali na sociálnych sieťach zábery, na ktorých boli zachytení turisti kúpajúci sa v tatranských potokoch. Nielenže spôsobili pohoršenie, ale zo všetkých strán sa znova opakovalo, že takéto konanie je zakázané. Zdá sa však, že ani to nepomohlo a neodradilo turistov od vôd Batizovského či Velického plesa. Tí sa v plesách rozhodli osviežiť koncom týždňa. Každý z nich za to vyfasoval pokutu vo výške 50 eur. „Sme dennodenne v teréne, no nemôžeme byť všade. Spoliehame sa i na zodpovednosť každého návštevníka TANAP-u, žiaľ, nie u každého funguje samoregulácia,“ dodali.