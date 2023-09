Branislav Becík, Hlas-SD (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Situácia s prílivom utečencov je mimoriadne vážna. Každý deň prekračujú veľké skupiny migrantov naše nestrážené hranice. A čo robíme my, aby sme im v tom zabránili? Absolútne nič, dokonca im bez problémov vydávame potvrdenie o pobyte a následne ich voľných púšťame medzi ľudí. Vlastne ich týmto motivujeme, aby prichádzali na Slovensko,“ uviedol Becík.

Nitriansky župan popisuje aj reálne situácie vo svojom kraji, z ktorých podľa jeho slov vyplýva, že nelegálni migranti sú zjavne inštruovaní, ako sa majú po príchode na Slovensko zachovať. „Z obce Chľaba mi volali, že migranti si po prekročení hranice sadnú do miestnej krčmy, vytiahnu mobil a sami si zavolajú policajtov! Čo myslíte prečo? Lebo vedia, že im policajti na počkanie vystavia papiere a potom sa už môžu slobodne potulovať po Slovensku a robiť si, čo chcú,“ hovorí Becík.

Becík je pripravený zabezpečiť autobusy na odvoz nelegálnych migrantov zo Slovenska (Zdroj: Facebook/Branislav Becík)

Vo svojom príspevku Becík konštatuje, že nečinnosťou prezidentkinej úradníckej vlády sa Slovensko priamo podieľa na nelegálnej migrácii a upozorňuje aj na možné riziká, ktoré migranti so sebou prinášajú. „Migrujú k nám muži vo veku 18 až 40 rokov, o ktorých nič nevieme! Nevieme odkiaľ sú. Nevieme, aké majú choroby,“ podotkol Becík.

Nitriansky župan sa rovnako pozastavuje aj nad slovami policajného prezidenta Hamrana, ktorý uviedol, že cieľom migrantov je poväčšine Nemecko a na Slovensku nezostávajú. Zaujíma sa, či má Hamran tento výrok podložený aj medzirezortnou komunikáciou medzi slovenským ministerstvom zahraničných vecí a jeho náprotivkom v Nemecku. V prípade kladnej odpovede Becík vyhlasuje, že je pripravený pomôcť so zabezpečením autobusov na prepravu migrantov zo Slovenska do Nemecka. „Ak to tak naozaj je a Nemci očakávajú migrantov s otvorenou náručou, tak mi povedzte kedy a kde mám pristaviť autobusy, aby som ich tam odviezol a tým ochránil našich ľudí,“ uzavrel Becík.