Slovensko žije futbalom: Na hviezdneho Cristiana Ronalda čakali pred štadiónom v Bratislave stovky fanúšikov

Pred futbalovým štadiónom čakal na portugalských futbalistov dav ľudí. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Na takýto zápas sa nedostanú futbaloví fanúšikovia každý deň. Vidieť naživo legendu akou je Cristino Ronaldo je zážitok na celý život. Už jeho štvrtkový príchod do Bratislavy bol sprevádzaný prísnymi bezpečnostnými opatreniami a rovnako to pokračuje aj dnes. Napriek tomu mali mnohí šancu zahliadnuť ho či dokonca dostať sa do jeho blízkosti.

Video: Na portugalských futbalistov čakal pred štadiónom dav ľudí

Dav ľudí čaká na príchod portugalských futbalistov aj s hviezdnym Cristianom Ronaldom (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Pár hodín pred zápasom, ktorý začal o 20.45, sa priestranstvo okolo futbalového štadióna začalo zapĺňať fanúšikmi, ktorí chceli aspoň na chvíľu zhliadnuť svetovú hviezdu najvyššie rangu. Bezpečný príjazd reprezentácie Portugalska, zverencov trénera Roberta Martíneza, na národný futbalový štadión mali v rukách policajti.

Bratislavskí policajti zabezpečili bezpečný príjazd reprezentácie Portugalska na futbalový štadión (Zdroj: Facebook/ Polícia - Bratislavský kraj)

"Atmosféra je úžasná, je to neskutočný zážitok," povedal pre topky.sk Peter, jeden zo šťastlivcov, ktorým sa podarilo slávnych futbalistov vidieť na vlastné oči. "Je to riadna davová psychóza, ale stálo to za to," doplnil ho ďalší fanúšik Milan, ktorý pricestoval až z Banskej Bystrice. Lístkok na zápas síce nezohnal, no aj vidieť portugalský tím naživo mu stálo za cestu do Bratislavy.

Galéria: Cristino Ronaldo a portugalský futbalový tím na Slovensku



