Vo voľbách na Slovensku pôjde o veľa! Týkajú sa Maďarska i osudu V4

Podľa autora analýzy Bálinta Varu z pohľadu aktuálnej politiky sú pre Budapešť dôležité dve témy. Prvou je, či sa na Slovensku dostane maďarská menšinová strana do parlamentu. Druhou otázkou je, či sa vo Vyšehradskej štvorke (V4) podarí vrátiť k jednote po tom, čo sa jej členské krajiny v uplynulom období od seba vzďaľovali.

Príležitosť na zlepšenie vzťahov

Po páde pravicovo-liberálnej vlády na Slovensku sa pre Budapešť opäť otvára príležitosť na zlepšenie vzťahov so Slovenskom, myslí si autor. Na Slovensku je podľa neho niekoľko strán, ktoré vedú kampaň s posolstvami podobnými vláde maďarského premiéra Viktora Orbána. K obnove užších vzťahov v rámci V4 by podľa neho prispelo vytvorenie euroskeptickej vlády na Slovensku, čím by vzniklo spojenectvo troch krajín kritické k Bruselu.

Ešte dôležitejším sa však zatiaľ javí vzťah krajín V4 k Ukrajine. "Ak dôjde v SR k proruskému obratu a k vzdialeniu sa Bratislavy od Kyjeva, zlomové línie vo V4 síce zostanú, len sa pretvoria. V takomto prípade Slovensko síce bude môcť udržiavať užšie vzťahy s Budapešťou, ale vzdiali sa od Varšavy," myslí si Vara.

K otázke zastúpenia maďarskej menšiny v zákonodarnom zbore analytik poznamenal, že podľa prieskumov medzi Maďarmi na Slovensku rastie podpora slovenských strán a klesá ich ochota ísť voliť. "Je preto možné, že strana založená na maďarskom etnickom princípe sa opäť nedostane do parlamentu," dodal analytik.