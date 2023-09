Veľká ZMENA počasia: Pripravte sa, prichádzajú búrkové mračná a zrážky! Jeseň je za dverami, kedy to vypukne?

Letné horúčavy vystriedajú nečakané búrky: Počasie vám môže razom pokaziť deň (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Podľa predpovedí od meteorológov by príjemné a letné počasie mali už onedlho vystriedať mohutné búrkové mračná a zrážky. Očakávaný zlom a zhoršenie počasia má nastať už v priebehu niekoľkých hodín.

Po dlhej šnúre letných teplôt tak na naše územie prichádza poriadna zmena. Meteorologická jeseň prinesie prvé búrky na západe Slovenska už v priebehu dnešného večera. Stabilné, slnečné a mimoriadne teplé počasie, ktoré v porovnaní s dlhodobým normálom prekračuje teploty o 6 až 8 stupňov Celzia tak vystrieda dlho očakávaná jeseň, informuje imeteo.sk.

Tlaková výš, ktorá sa aktuálne nachádza nad východnou Európou a do našej oblasti priniesla teplý vzduch z juhu Európy sa presunie a uvoľní tak priestor postupujúcemu studenému frontu. Dnešné počasie bude priať západnému, strednému ale aj východnému Slovensku, no na západe krajiny dôjde k zmene vo večerných hodinách a začnú sa tvoriť búrky, ktoré sa presunú z Nemecka a alpskej oblasti cez Českú republiku, Rakúsko a západ Poľska nad naše územie. Príchod prvých búrok predpokladali meteorológovia najskôr okolo 15-tej hodiny, no príchod studeného frontu sa o niekoľko hodín oneskoril a zmenu prinesie až vo večerných hodinách, po západe Slnka.

Búrlivo bude až do polnoci najmä na západe a severozápade Slovenska. Stredné a východné Slovensko bude ovplyvnené zmenou v noci zo stredy na štvrtok. V priebehu štvrtka sa už búrkové mračná objavia na väčšine územia Slovenska a zároveň dôjde k výraznejšiemu ochladeniu. Vo štvrtok hrozí na strednom a východnom Slovensku aj prívalový dážď.