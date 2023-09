Horskí i leteckí záchranári mali plné ruky práce: Pomáhali viacerým ľuďom počas jedného dňa

Ilustračné foto (Zdroj: hzs.sk)

O súčinnosť požiadali posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu a spolu s horským záchranárom leteli na miesto nešťastia. Zraneného muža aj so spolulezcom evakuovali z terénu a po medzipristátí na Skalnatom plese ho transportovali do popradskej nemocnice. Krátko popoludní nahlásil HZS náhodný svedok zrútenie paraglidistu v obci Nová Lesná v oblasti lyžiarskeho vleku Kontrička. To sa však napokon nepotvrdilo, záchranári zistili, že šlo o héliový balón.

HZS pátrala po bieloruskom turistovi, telo sa našlo na poľskej strane Tatier (Zdroj: hzs.sk)

HZS následne išli na pomoc českej turistke, ktorá v Priečnom sedle utrpela pád dlhý približne 20 metrov a spôsobila si poranenia hlavy a chrbtice. "Súbežne s touto žiadosťou prišla druhá, tentoraz pre 55-ročného českého turistu, ktorý si na chodníku smerujúcom na Zamkovského chatu, spôsobil pádom poranenie hlavy a ruky," dodáva HZS. O súčinnosť opäť požiadali leteckých záchranárov a spoločne smerovali k pacientom v núdzi.

HZS pokračoval s posádkou vrtuľníka do Priečneho sedla

Lekárku VZZS vysadili pri 55-ročnom mužovi a záchranár HZS pokračoval s posádkou vrtuľníka do Priečneho sedla. Na mieste ho vysadili pomocou palubného navijaku. "Po vyšetrení a poskytnutí urgentnej zdravotnej starostlivosti boli záchranár aj lekárka postupne z terénu so zranenými evakuovaní na heliport v Starom Smokovci. Odtiaľ pacientov letecky transportovali do nemocnice v Poprade," dodáva HZS.

V podvečerných hodinách kontaktoval horských záchranárov so žiadosťou o pomoc aj 56-ročný český turista. Pri zostupe Batizovskou próbou si poranil bedrový kĺb a zo Sliezskeho domu už pre bolesti nebol schopný pokračovať ďalej. Záchranári HZS mu vyrazili na pomoc a po vyšetrení a transportovaní terénnym vozidlom HZS do Tatranskej Polianky už pokračoval na ďalšie vyšetrenia samostatne.