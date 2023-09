Vymyká sa nám to spod kontroly? Polícia v Šamoríne zadržala ďalších migrantov! Auto malo maďarskú poznávaciu značku

V Šamoríne zadržali ďalších migrantov (Zdroj: Topky/PH)

Mimoriadnu situáciu v súvislosti s migrantmi vyhlásil napríklad Veľký Krtíš. Mestu sa nepáči, že nelegálni migranti sú umiestňovaní v súkromnej hale. V súčasnosti je ich tam takmer 700. Situácia sa zhoršuje a podľa prednostu veľkokrtíšskeho mestského úradu Mariána Balka v hale nie sú vhodné podmienky pre ľudí. Cudzincov púšťajú aj do mesta, kde si môžu nakúpiť a v hale mali dokonca aj ľahké zranenia.

"Začínajú sa búriť, sú nespokojní, pretože sú tam umiestnení už viac dní," objasnil. Doplnil, že podmienky v hale nie sú pre migrantov vyhovujúce, nespĺňa štandardy a nie je to podľa neho v poriadku. Týka sa to napríklad protipožiarnej ochrany, hygieny i toho, že priestor nemá podmienky pre ubytovanie veľkého množstva ľudí. "Približne dve percentá z celkového počtu sú ženy s deťmi, zvyšok sú mladí muži," priblížil s tým, že na mieste už boli aj konflikty, ktoré museli riešiť. "Nikto nevie, ako dlho v tej hale budú," reagoval Balko. Zároveň potvrdil, že nemá informácie o tom, že by cudzinci robili v meste neporiadok.

Ďalších zadržali v Šamoríne

V stredu ráno pritom polícia zadržala ďalších migrantov, prevažne mužov, v Šamoríne. Tí sa aj s dieťaťom a ženou viezli v aute s maďarskou poznávacou značkou. Polícia auto odstavila a migrantov zadržala. Čo s nimi bude ďalej, sme sa pýtali Prezídia Policajného zboru, zatiaľ nám však neodpovedali.

Na alarmujúcu situáciu s nelegálnymi migrantmi na Slovensku upozorňujú aj politici, najmä tí opoziční. Podľa niektorých by mala vláda povolať armádu a migrantov obmedziť na slobode. Navrhujú aj odvolať z funkcie policajného prezidenta Štefana Hamrana, ktorý podľa nich situáciu nezvládol. Premiér Ľudovít Ódor by mal predstaviť riešenie v stredu na vláde.