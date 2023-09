Strana SaS je proti nelegálnej migrácii: Treba hľadať európske riešenia, vyhlásil Ľudovít Ódor

Ľudovít Ódor (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

KOMÁRNO - Treba hľadať európske riešenia nelegálnej migrácie. Slovenská vláda však urobí všetko pre to, aby ľudia ani veľmi necítili tento problém, aby tok migrantov bol stiahnutý mimo územia miest a obcí, aby boli nasadené ďalšie kapacity a aby bola poskytnutá migrantom pomoc humánnym spôsobom. V reakcii na výzvu politických strán na zintenzívnenie riešenia rastúcej nelegálnej migrácie v južných okresoch Slovenska to v pondelok v Komárne vyhlásil predseda vlády SR Ľudovít Ódor.

Premiér, ktorý do Komárna pricestoval na slávnostné otvorenie školského roka maďarského Gymnázia Hansa Selyeho, novinárom vyjadril ľútosť nad tým, že "na nešťastí iných je postavená štvavá kampaň". Slovensko celé leto zaznamenávalo relatívne veľký pohyb druhotnej migrácie, pripomenul Ódor a ubezpečil občanov, že nejde o migrantov, ktorých finálnou destináciou je Slovensko. "Keď sa pozrieme, čo sa deje napríklad v Rakúsku alebo v Nemecku, kde tie žiadosti sú v státisícoch, tak nás tá hlavná migrácia stále len obchádza," dodal s poznámkou, že v lete počet migrantov stúpol a SR začína mať kapacitné starosti.

archívne video

Na území Bratislavy zadržala polícia ďalších nelegálnych migrantov (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

"Minulý týždeň sme sa rozhodli, že stiahneme úrady, ktoré zaznamenávajú pohyb týchto migrantov, z miest, kde ľudia žijú, radšej na perifériu, aby sme to tam vybavili, teraz sa snažíme dať tam viac občianskej vybavenosti a hľadáme možnosti, ako preveliť z iných častí Slovenska ďalších policajtov na hranice. Samozrejme, štát má aj iné kapacity, ktoré ak budú potrebné, nie je problém ich nasadiť," priblížil.

Žiadny incident s migrantmi

Doteraz podľa jeho slov nebol zaznamenaný žiadny incident s migrantmi. "Samozrejme, samotná prítomnosť migrantov vzbudzuje obavy, preto to neberieme na ľahkú váhu a hľadáme riešenia, ako posunúť ďalšie sily a v spolupráci s obcami a mestami aj ďalšie služby ponúknuť migrantom. Zatiaľ situácia je pod kontrolou, pochopiteľne, vzhľadom na veľký počet však narážame na problémy, ale štát má dostatočné kapacity, ktoré v prípade potreby použije," dodal premiér.

Pripomenul, že predchádzajúca vláda schválila úpravu zákona, v rámci ktorej treba registrovať každého migranta. "Vláda v rámci balíčka riešenia sa zaoberá aj zmenou tejto legislatívy, aby táto povinnosť bola iba možnosťou registrácie, aby sme zbytočne nelákali migrantov cez túto trasu. Hľadáme riešenia, netreba však 'robiť paniku'. Nejde o nejaké trvalé migračné tábory, ide nám o to, aby sme zabezpečili čo najplynulejší prechod migrantov cez slovenské územie, keďže momentálne nie je možné z hľadiska európskej legislatívy týchto migrantov blokovať," spresnil predseda vlády.

Obec Vrbovka v okrese Veľký Krtíš aj naďalej eviduje pohyb nelegálnych migrantov

V obci Vrbovka v okrese Veľký Krtíš v súčasnosti aj naďalej evidujú pohyb nelegálnych migrantov. Ľudí z krajín Blízkeho východu je v nej momentálne 20, povedal starosta obce Marcel Fagyas. Ako uviedol, v nedeľu (3. 9.) ich bolo 45 a 80 percent migrantov je podľa neho mužov. Vyskytli sa však aj rodiny. Dodal, že sú mimo obytnej zóny Vrbovky, v uplynulých dňoch sa však pohybovali aj v jej centrálnej časti, kde je miestny úrad. "Ako sa v pondelok začala škola, umiestnili sme ich mimo obce, na jej okraj, smerom na cintorín," objasnil s tým, že problém je napríklad s komunálnym odpadom, ktorý po sebe ľudia zo zahraničia nechávajú. Doplnil, že zaznamenali aj to, že domácim občanom zobrali ovocie zo stromov.

Starosta zdôraznil, že miestnym obyvateľov povedal, aby k migrantom pre svoje zdravie nechodili. O chorobách, ktoré by mohli na Slovensko priniesť, však zatiaľ nevie. "Miestni sa sťažujú, že keď k nám v noci cudzinci prichádzajú, tak ich vyrušujú," dodal.

V Bušinciach vo Veľkokrtíšskom okrese v súčasnosti migranti nie sú, potvrdil starosta Zoltán Végh. Počas prvého septembrového víkendu (2. - 3. 9.) ho však v noci zobudili policajti, aby ho informovali o súčasnej situácii. Podľa jeho slov cudzinci boli väčšinou mladí muži a na druhý deň ich autobusom z dediny odviezli. Véghovi sa nepáči, že na slovenskej hranici nie je kontrola a nikto nevie, čo za ľudia cez Slovensko prechádzajú. "Nevieme, či sú zdraví alebo chorí, či bojovali. Stupňuje sa to, denne prichádzajú," konštatoval s tým, že 30 cudzincov umiestnili v uplynulých dňoch do miestneho amfiteátra.

"Dali sme im vodu a jedlo, boli tam aj ženy a deti, 90 percent zo skupiny však boli chlapi od 15 do 50 rokov," poznamenal. Nepáči sa mu, že situácia sa nerieši, a vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa neho nič neznamená. Tlačový odbor ministerstva vnútra informoval, že Okresný úrad vo Veľkom Krtíši vyhlásil v piatok (1. 9.) v regióne pre nárast neregulárnej migrácie mimoriadnu situáciu.

Štát si musí vedieť ochrániť svoje hranice

Strana SaS je proti nelegálnej migrácii. Štát si musí vedieť ochrániť svoje hranice. Ak to polícia nezvláda, mala by jej prísť na pomoc armáda. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda SaS Richard Sulík."Migranti budú na hraniciach a väčšina z nich bude chcieť tranzitovať cez Slovensko ďalej, do západnej Európy. To však neznamená, že by mali byť pustení cez maďarsko-slovenskú hranicu," podotkol tímlíder SaS pre zahraničné veci Juraj Droba.

Nasadenie Ozbrojených síl SR je v podľa tímlídra pre bezpečnosť Juraja Krúpu v tejto situácii vítané. Poukázal, že cudzinecká polícia je poddimenzovaná. Od roku 2015, odkedy prebieha migračná kríza, sa do nej nijako neinvestovalo. "Žiadnemu vedeniu ministerstva vnútra sa nepodarilo túto situáciu vyriešiť a permanentne narážame na tie isté problémy. Preto sme občas nútení sa obrátiť aj na iné silové zložky," poznamenal Krúpa.

Vysvetlil, že od armády by sa neočakávala odborná a kvalifikovaná činnosť, ale asistencia pri niektorých úkonoch. Polícia by tak mohla byť aktívnejšia v iných oblastiach pri zvládaní migrácie. Ak armáda nebude stíhať, na pomoc môžu prísť podľa Sulíka aj ďalšie zložky. Droba nepovažuje aktuálnu situáciu s nelegálnou migráciou na maďarsko-slovenských hraniciach za náhodu. "Myslíme si, že je to ďalší z radu perfídnych krokov Viktora Orbána, ktorý zrazu uvoľnil množstvo tých, ktorí prevádzajú nelegálnych migrantov cez hranice," skonštatoval.

Maďarský premiér Orbán chcel podľa Drobu takto pred parlamentnými voľbami "prikúriť" na Slovensku a otvoriť tému pre populistov. Mimoriadnu schôdzu k nelegálnej migrácii netreba podľa Sulíka otvárať. Považujú to za predvolebnú kampaň a politické divadlo. Mimoriadna schôdza súvisiaca so zmenou v Trestnom zákone je jediná, ktorú SaS podporí.