Prezidentka Zuzana Čaputová otvorila školský rok na základnes škole v Rači

Zuzana Čaputová navštívila pri príležitosti začiatku nového školského roka zrekonštruovanú a novootvorenú ZŠ Plickovu (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

"Prajem vám, aby bol školský rok pre vás radostný. Želám vám, by sa vám darilo, aby sa vám v škole páčilo, aby ste sa v škole veľa naučili," uviedla Čaputová. Verí, že v novej škole strávia príjemný čas, nájdu si kamarátov a vytvoria spolu príjemnú atmosféru. A ak by sa im niekedy v škole nedarilo, podľa prezidentky sa nemusia báť. Ubezpečila ich, že cez to prejdú a pripomenula im, že niekedy sa totiž nedarí ani dospelým.

Vo svojom príhovore neopomenula ani pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Zapriala im veľa zdaru a trpezlivosti, ktorú budú podľa nej určite počas školského roka potrebovať. Zároveň im však poďakovala za prácu, ktorú robia. "Lebo je pre spoločnosť a budúcnosť Slovenska nesmierne dôležitá," poznamenala Čaputová.

Pôvodne pustnúcu školu mestská časť Rača kompletne zrekonštruovala

Cieľom bolo obnoviť areál a existujúce budovy na pôvodný účel vzdelávania žiakov na prvom a druhom stupni. Náklady dosiahli deväť miliónov eur, hradené boli aj z eurofondov. Podľa starostu Rače Michala Drotována to bol najnáročnejší projekt mestskej časti od roku 1989.

Základná škola na Plickovej ulici bola pôvodne otvorená v roku 1972. Budova postupom času výrazne schátrala a keďže nespĺňala ani základné podmienky na výučbu, v roku 2007 bola vyradená zo siete škôl. V roku 2008 bola zatvorená. V ďalších rokoch sa technický stav budovy ešte viac zhoršil. Príbeh jej obnovy sa začal v roku 2019.

Prezidentka bude k téme migrácie diskutovať s maďarskou hlavou štátu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová bude na tému migrácie diskutovať s maďarskou hlavou štátu Katalin Novákovou. Uviedla to po otvorení nového školského roka na základnej škole v bratislavskej Rači. "Množstvo migrantov, ktoré máme na Slovensku, bolo predtým v Maďarsku. Faktom je, že sa k nám dostávajú bez akýchkoľvek problémov," skonštatovala. Za prekvapivé označila prepustenie viac než 1400 osôb usvedčených z prevádzačstva z väzenia v Maďarsku.

Téma nelegálnej migrácie je podľa jej slov vážnym problémom. "Nemyslím si, že je dôvod na paniku. Je to vážny problém nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Slovensko nie je cieľovou krajinou migrantov, ktorí tu sú," podotkla. Hlava štátu zároveň víta, že polícia posilňuje kapacity pri vybavovaní registrácie, udržiavaní verejného poriadku, ale aj ochrane hraníc. Absolútnou prioritou je podľa nej ochrana a bezpečie občanov SR. "Treba sa však na problém migrácie pozrieť komplexne, a najmä zabezpečovať ochranu vonkajších schengenských hraníc," dodala.