Búrky pokračujú: Vyskytnúť sa môžu najmä na východnom a strednom Slovensku

Ilustračné foto (Zdroj: unsplash.com/Johannes Plenio)

(Zdroj: shmu.sk)

V prípade celého Košického a Prešovského kraja sú vydané výstrahy do stredy do 17.00 h. Búrky môžu sprevádzať silné lejaky s intenzitou od 20 do 30 milimetrov zrážok v priebehu 30 minút, nárazy vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu a krúpy. Výstrahy SHMÚ platia aj na väčšine Banskobystrického kraja a v niektorých okresoch Žilinského kraja. V týchto oblastiach je ich platnosť ohraničená do stredajšieho rána o 6.00 h.



archívne video Nočné búrky dali Bratislavčanom poriadne zabrať: Blesky každú sekundu a silný lejak!

Nočné búrky dali Bratislavčanom poriadne zabrať: Blesky každú sekundu a silný lejak! (Zdroj: Tip čitateľa)