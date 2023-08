AKTUÁLNE V Podhájskej malo vyčíňať TORNÁDO: Obrovské materiálne škody a zničené budovy!

(Zdroj: FB / Moje Šurany )

PODHÁJSKA - Za zničeným termalparkom v Podhájskej, cez ktorú sa v noci prehnala silná búrka, má podľa posledných informácií byť tornádo. Podľa odborníkov to má dosvedčovať rozmiestnenie trosiek, ale aj údaje z meteostaníc.

Nad západným Slovenskom v noci vyčíňali frontálne búrky, ktoré sa následne rozšírili aj nad stredné a východné Slovensko. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. "Ojedinele budú aj intenzívne. Môžu priniesť krúpy, mimoriadnu bleskovú aktivitu a prívalové zrážky. Vzhľadom na postup v prúdení budú búrky trvať aj dlhšiu dobu s vysokými úhrnmi zrážok," vydali meteorológovia výstrahy. A búrky veru intenzívne boli. Priniesli so sebou intenzívnu bleskovú aktivitu, lejaky a silný vietor. Podľa lovcov búrok fúkal v okolí Trenčína silný vietor, ktorý v nárazoch dosahoval rýchlosť 60 kilometrov za hodinu.

VIDEO Nočná búrka nad Bratislavou

Nočná búrka nad Bratislavou (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

Extrémne škody spôsobili búrky v obci Podhájska, najväčšie však v okolí termálneho kúpaliska. Zo záberov, ktoré boli na mieste vyhotovoné, je vidieť množstvo trosiek, zničených stánkov, ba čo viac, jedna časť thermalparku bola úplne bez strechy či stien. Silný vietor prevrátil aj karavan s mladou rodinkou z Česka. Podľa prvotných informácií malo ísť o downburst, teda extrémny nárazový vietor, ktorý fúka nie vertikálne, ale horizontálne. Podľa nových informácií, však za obrovské škody v Podhájskej môže tornádo. Informuje o tom portál imeteo.sk. Dokazovať to má analýza radaru, škôd a meteostaníc z okolia. "To podľa všetkého mohlo zosadnúť severne od obce Čechy, východne od obce Veľké Lovce okolo 23:05 a postúpiť malo od juhu smerom k termálnemu kúpalisku Podhájska. Naznačuje to aj rozsah škôd v danej oblasti," konštatuje portál.

⚠️ Obec Podhájska / Kúpalisko po ničivej nočnej smršti📍 Včerajší prechod studeného frontu na ktorého prednej strane sa... Posted by Moje Šurany on Tuesday, August 29, 2023

Ak by išlo o downburst, rýchlosť vetra by zachytila jedna z troch amatérskych meteostaníc, ktoré sa nachádzajú v okolitých obciach. Najsilnejší vietor však zaznamenali o rýchlosti 45 kilometrov za hodinu v nárazoch. Podľa rozsahu škôd je však zrejmé, že rýchlosť vetra v okolí kúpaliska museli byť minimálne 100 kilometrov za hodinu. Avšak, v obci, ani v okolí neboli hlásené tak rozsiahle škody, ako v areáli termálneho kúpaliska.

Samotné kúpalisko je do odvolania uzavreté, v súčasnosti prebieha odstraňovanie následkov búrok. To, či napokon išlo o tornádo, sa zrejme dozvieme až v najbližších dňoch.

Pokračujeme v likvidacii kalamity v obci. Ak niekto v obci potrebuje pomoc, ozvite sa na obecný úrad alebo píšte komentár. Posted by Obec Podhájska on Tuesday, August 29, 2023