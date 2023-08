POČASIE sa ešte nevyzúrilo, aktuálna predpoveď rozhodne mnohých nepoteší: V tejto časti Slovenska sa riadne ochladí

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško )

BRATISLAVA - Do našej oblasti prúdi chladný vzduch. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach počítajte s dažďom a búrkami. Teploty sa budú pohybovať od 18 do 26 stupňov Celzia.

Na západnom Slovensku bude prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 17 až 14 a najvyššie denné 20 až 23 stupňov Celzia. Na strednom Slovensku rátajte tiež s prevažne zamračenou obohou a občasným dažďom, najnižšie ranné teploty 16 až 11 a najvyššie denné 18 až 22 stupňov Celzia. Na východnom Slovensku rovnako prevažne zamračené a najpravdepodobnejší výskyt búrok, najnižšie ranné teploty 16 až 12 a najvyššie denné 18 až 22 stupňov Celzia.

Archívne video: Intenzívne búrky v Tatrách si vyberajú svoju daň: Horskí záchranári upozorňujú na zvýšené hladiny vodných tokov

Intenzívne búrky v Tatrách si vyberajú svoju daň: Horskí záchranári upozorňujú na zvýšené hladiny vodných tokov (Zdroj: HZS)

Podľa portálu imeteo.sk dnes udrú na našom území ďalšie stovky bleskov, no búrky sa obavia hlavne vo východnej polovici územia. Nemali by však páchať výrazné škody, ako to bolo v predchádzajúcich dňoch. Na západe sa vyskytnú len ojednele.

Na Záhorí sa budú triasť

Napriek hroziacim búrkam budú na východnom Slovensku relatívne príjemné teploty, ktoré sa môžu vyšplhať až na 26 °C. V západnej polovici ortuť teplmera vyskočí nad 20 °C len výnimočne. Najchladnejšie by malo byť podľa meteorológov na Záhorí, kde by malo byť len okolo +15 °C.

Počasie na horách

Vo výške 1000 m prevažne zamračené, búrky, najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 16 stupňov Celzia. Vo výške 1500 m prevažne zamračené, búrky, najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 13 stupňov Celzia. Vo výške 2000 m prevažne zamračené, búrky, najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 10 stupňov Celzia.