Na investície do regiónov by chcel Hlas-SD miliardu eur ročne navyše

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BANSKÁ BYSTRICA – V každom jednom okrese Slovenska treba konečne budovať, stavať a opravovať, tvrdí to predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Na štvrtkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici povedal, že do regiónov by tak chcel miliardu eur ročne navyše na investície.