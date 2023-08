VIDEOROZHOVOR: S extrémistami z Progresívneho Slovenska nikdy nebudeme spolupracovať, hovorí Gyimesi z Aliancie

György Gyimesi (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU:

Ako by ste sa definovali na slovenskej politickej scéne? Ste maďarským šovinistom?

Nemôžem ním byť, pretože šovinista a šovinizmus popiera právo iných národov na existenciu. Vyvyšuje svoj národ nad všetky ostatné, neznáša iných a myslí si, že je vyvolený. Ja taký vôbec nie som. Žijem v Slovenskej republike. Tu som sa narodil a chodil do škôl. Mám mnoho slovenských priateľov. Politickú kariéru som začal v slovenskej strane medzi Slovákmi. Takže absolútne nie. Keď mi niekto skúša dať nejakú nálepku, tak som sociálny konzervatívec. A za to sa vôbec nehanbím.

Snívate ako niektorí Maďari o veľkom Maďarsku?

Nie. Nesnívam. A nepoznám ani nikoho, kto by sníval o veľkom Maďarsku, alebo chcel hranice spred roka 1920. To, čo robíme pravidelne je, že si pripomíname túto historickú udalosť a považujeme to za mimoriadne dôležité. Národ, ktorý si nepamätá svoju minulosť, nemá budúcnosť. Nemyslím si, že pripomínanie si Trianonskej tragédie, lebo z pohľadu Maďarov to tragédia bola, je niečo ofenzívne vo vzťahu k nástupníckym štátom. Nie je to nič, čo by malo narúšať vzťahy medzi našimi krajinami. Nie som rád, ak to niektorí slovenskí politici zneužívajú. Prekvapuje ma, že to robia liberáli a progresívci. Snažili sa tému otočiť, že Maďarsko má iredentistické alebo revizionistické sklony. Spomeňte si na vulgárneho Káčera, čo rozprával v jednej z televíznych diskusií. To sú momenty, ktoré nerobia dobrú krv medzi dvoma štátmi. Nemyslím si, že je to opačne, že by Maďarsko robilo ofenzívne kroky vo vzťahu k Slovensku.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Vy tvrdíte, že Maďarsko nemá sklony meniť naše spoločné hranice?

Určite nie. Kto chráni slovenský vzdušný priestor? Naď s Hegerom a Čaputovou odovzdali našu kompletnú vzdušnú obranu Ukrajine. Nemyslím len S 300, ale aj všetky stíhačky MiG 29. Podpísali zmluvu o ochrane vzdušného priestoru s Poľskom, Českom a Maďarskom. Ak by naši politici vedeli, že Maďarsko má takéto sklony, tak mu asi nezveria chránenie nášho vzdušného priestoru. Sú to hlúposti a vytĺkanie veľmi lacného politického kapitálu najmä zo strany liberálov, ktorí v Orbánovi vidia zlo a diktátora, ktorý chce meniť usporiadanie v Európe. Ale je to len kvôli tomu, že si dovolí mať v rámci Európskej únie svoj vlastný a suverénny názor.

A vy skutočne nemáte pocit, že Orbán často provokuje našu diplomaciu svojimi výrokmi či provokatívnym šálom s veľkým Maďarskom na futbale?

Historické mapy som videl mnohokrát. Dokonca som takúto mapu videl aj v kancelárii bývalého podpredsedu vlády SR a ministra financií pána Kažimíra. Mal ju zavesenú vo svojej kancelárii. Nerobme z toho politiku a vedu. Nič také ako iredentizmus, revizionizmus zo strany Maďarska neexistuje. Nikto po tom netúži. Naopak túžia po dobrých susedských vzťahoch. Tie sa prejavujú pri chránení nášho vzdušného priestoru alebo zvýšenou obchodnou bilanciou. Prepájame Slovensko s Maďarskom. Len tento rok sa otvorili dva nové hraničné prechody. Otvorí sa tretí vo Veľkom Oreší. Máme prepojenú elektrickú sústavu, dopravné uzly. Toto je cesta, po ktorej by sme mali ísť.

Cítia Maďari stále cítia krivdu pri Trianonskej a Parížskej zmluve?

Áno. Cítia a toto je jeden z bodov nášho spolužitia, kde sa Slovák a Maďar nezhodnú. Za kľúčové považujem, aby táto téma nebola stredobodom našich vzťahov a diskusií. Nechajme to na historikov. Neberme jeden druhému právo pozerať sa na tú istú historickú udalosť inou optikou. Pre nás je podstatné, že chceme byť plnohodnotnými štátotvornými občanmi Slovenska. Chceme tu žiť v pokoji, v bezpečí a mieri. A to isté chcú aj Slováci. Preto si myslím, že tieto hodnoty máme spoločné.

Kandidovali ste v predchádzajúcich voľbách za OĽaNO a sedeli v slovenskom parlamente. Koho záujmy ste zastupovali?

Zastupoval som záujmy občanov Slovenskej republiky a zároveň vo zvýšenej miere sledoval aj záujmy národnostných komunít žijúcich na Slovensku. Priamo z Ústavy SR nám vyplýva tzv. pozitívna diskriminácia. Okrem občianskych práv majú národnostné menšiny právo vzdelávať sa vo svojom jazyku a používať ho. Majú právo na kultúru a jej financovanie. Kultúrnemu spolku Csemadok sme zabezpečili 300 tisíc eur ročne zo štátneho rozpočtu. Zvýšili sme financovanie Fondu na podporu národnostných menšín o ďalších 300 tisíc eur ročne. Prijali sme tabuľový zákon, ktorý umožňuje osádzať dopravné tabule aj v maďarskom jazyku. A zároveň veľmi podstatná vec, ktorá pomôže najmä maďarským deťom uplatniť sa na Slovensku je, že slovenský jazyk na menšinových školách sa vyučuje formami a metódami ako cudzí jazyk. A to je mimoriadna vec, ktorá sa podarila. Doteraz učebné osnovy nerobili rozdiely medzi dieťaťom, ktoré prichádza z čisto maďarského prostredia a dieťaťom napríklad z Oravy. Rovnako, ako sa vaše dieťa neučí anglický jazyk od Shakespeara, tak to nemožno spravodlivo očakávať od maďarských detí.

Ste na kandidátke Aliancie. Neľutujete, že ste nekandidovali za stranu, ktorá má väčšiu šancu dostať sa do parlamentu?

Neľutujem to z jedného prostého dôvodu. Moje parlamentné kreslo nie je podstatné. Celý čas som túžil, aby maďarská národná komunita, je nás 450 tisíc na Slovensku, mala svoje inštitucionálne zastúpenie v slovenskom parlamente. To znamená, že chceme poslanecký klub, ktorý dokáže ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré sa týkajú aj nás. Jeden poslanec v poslaneckom klube nevie až tak veľa urobiť. Podarilo sa nám presadiť štyri zákony, avšak nie je to to pravé, čo si národnostné komunity na Slovensku zaslúžia. Dvojnásobne to platí pri reprezentácii južného Slovenska. Takto by sme vedeli aj finančne lepšie podporiť juh Slovenska. Ako je známe, na juhu žije aj milión Slovákov. V rámci Aliancie nereprezentujem len maďarského voliča, ale aj Slovákov, Rómov a Rusínov, ktorí žijú na južnom Slovensku. Investíciou do južného Slovenska trpia aj Slováci. Chodia do tých istých rozbitých nemocníc, do tých istých nezrekonštruovaných škôl a chodia po tých istých nekvalitných cestách. A toto jeden poslanec zmeniť nemôže. Môže to urobiť len strana, ktorá v lepšom prípade bude koaličnou stranou.

Rozpadla sa skutočne Aliancia kvôli jeho osobe? Aká je pravda o odchode platformy Most – Híd?

Čo si myslí o spojení a šanciach Modrí – Most - Híd?

Za akých okolností sa môže Aliancia dostať do parlamentu a koho vylučujú zo spolupráce?

Je Aliancia stranou len pre Maďarov?

Viac vo videorozhovore...