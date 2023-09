Aliancia chce rozvíjať stabilitu maďarských strán vo vláde

(Zdroj: TASR - Dano Veselský)

KOŠICE - Maďarské politické strany boli vždy stabilitou v rámci vlády, strana Aliancia v tom chce pokračovať a rozvíjať ju. Jej predstavitelia to v rámci prezentácie svojho volebného programu, týkajúceho sa Košického kraja, uviedli na štvrtkovej tlačovej konferencii v Košiciach.

"Politici, ktorí boli v centrálnej vláde bez zástupcov maďarskej komunity, na tento región vždy zabúdali a nikdy pre nich nebol prioritou," povedal predseda Aliancie Krisztián Forró. Argumentoval počtom kilometrov rýchlostných ciest, diaľnic, nezamestnanosťou či sieťou kanalizácie a pitnej vody. Podľa jeho slov v Košickom kraji absentujú investície aj infraštruktúra, a tým aj motivácia, aby v ňom ľudia zostali.

"Na túto časť sa vždy zabúda a to chceme zmeniť. Sme na to pripravení. Máme dobrý program, poslancov a výsledky, ktoré sme dosiahli na župnej úrovni," dodal. Tvrdí, že ak bude na Slovensku dobre Maďarom, bude dobre aj Slovákom, Rómom, Rusínom a ostatným národnostiam. "Spravme všetko preto, aby od 30. septembra komunita a naše regióny mali zastúpenie v parlamente," doplnil.

Štát by mal byť nápomocný

V súvislosti s investíciou automobilky Volvo v chystanom priemyselnom parku Valaliky je podľa Jána Ivaneckého z Aliancie otázne, či bol vládny stimul správnym rozhodnutím. "Slovenská vláda zainvestovala na jedno pracovné miesto okolo 20.000 eur. Už v minulosti sa stalo, že automobilky museli pre nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily zamestnať Ukrajincov, Bulharov či Rumunov. My sme presvedčení o tom, že podobne by mali byť podporovaní aj malí a strední podnikatelia," vysvetlil s tým, že pri vytváraní nových pracovných miest či zavádzaní významných inovácií by im štát mal byť nápomocný a podporiť ich daňovými úľavami, spolufinancovaním projektov či zvýhodnenými úvermi.

Kľúčový je aj rozvoj cestovného ruchu

Ďalšími z kľúčových bodov programu sú podľa predstaviteľov strany aj rozvoj cestovného ruchu, situácia a zdravie žien či financovanie projektov miestnych samospráv. "Tam, kde je nedostatočne rozvinutá infraštruktúra, dodávateľ nepôjde. Tam, kde sú výborné infraštruktúrne podmienky, však už nie je dostatok pracovníkov. Je potrebné odstrániť veľké rozdiely v tejto oblasti a zabezpečiť na to zdroje. Nemôžeme dovoliť, aby sa miliardy eur posielali späť do Bruselu ako nevyužité prostriedky," skonštatoval za stranu Csaba Furik.