MySlovensko chce zelektronizovať registráciu do volebných komisií

BRATISLAVA - Strana MySlovensko chce v prípade volebného úspechu zelektronizovať registráciu do volebných komisií. Zmenila by aj pravidlá hlasovania v parlamente. Predseda strany Štefan Panenka o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii.

Skritizoval, že každý na Slovensku sa tvári, že chce elektronizovať, no v skutočnosti tak nikto nerobí. Poukázal pri tom na to, že len šesť politických strán z 25 robilo registráciu do volebných okrskov elektronicky. Práve vďaka elektronickému systému sa podľa neho strane MySlovensko podarilo za krátku dobu obsadiť do okrskových komisií 1320 ľudí.

Štát by tiež mal podľa Panenku lepšie nastaviť odmeňovanie členov komisií, a to aspoň na úroveň minimálnej mzdy. Kritizuje tiež, že štát od ľudí pri registrácii vyžaduje emailovú adresu. Obmedzuje to podľa neho tých, ktorý email nemajú, pričom poukázal napríklad na starších ľudí.

MySlovensko má zároveň ambíciu zmeniť pravidlá hlasovania v parlamente

"Keď chceme, aby ľudia išli voliť a dávali svoje rozhodnutia, tak prvý, kto by mal robiť rozhodnutia a nemal by brániť rozhodnutiam, je samotný parlament," vysvetlil. V tejto súvislosti skritizoval, že poslanci sa môžu hlasovania nezúčastniť alebo sa ho zdržať. Podľa Panenku by malo byť základným pravidlom zaviesť povinnosť zúčastniť sa hlasovania, poslancom by tiež odobral možnosť zdržať sa ho. Je tiež za to, aby bol počet poslancov nepárny.