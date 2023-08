Po doživotnom zákaze šoférovať nafúkal vodič cez štyri promile

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

"Muž počas jazdy prešiel do protismeru a narazil do druhého auta. Policajná hliadka po príchode na miesto podrobila oboch vodičov kontrole, okrem iného aj dychovej skúške. V prípade 62-ročného vodiča bol výsledok šokujúci, presiahol hodnotu 4,1 promile," priblížila hovorkyňa. Hliadka následne zistila, že tomuto mužovi už v roku 2019 okresný súd uložil trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel na doživotie, a to za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

"Nenapraviteľný vodič skončil v cele policajného zaistenia. Pri dopravnej nehode vznikla škoda na motorových vozidlách vo výške 900 eur. Prípad vyšetruje Okresný dopravný inšpektorát v Kežmarku," dodala Ligdayová s tým, že muž bol obvinený z trestných činov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia.