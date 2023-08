FOTO Polícia stále pátra po nezvestnej 15-ročnej Emme Valachovej

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)

Emma Valachová odišla v piatok (18. 8.) okolo 16.00 h na prechádzku, z ktorej sa do 18.00 h nevrátila. Posledný kontakt mala mladistvá so svojím otcom, ktorého požiadala, aby ju odviezol do Piešťan, odkiaľ sa mala vrátiť vlakom do 18.00 h, čo však nespravila a doteraz nie je známy jej súčasný pobyt.

Emma je 160 centimetrov vysoká, štíhlej postavy, jej hmotnosť je asi 55 kilogramov. Má hnedé gaštanové vlasy po plecia, hnedé oči. Naposledy mala oblečené čierne pásikové krátke nohavice, čierny croptop, biele tenisky značky Fila. "Akékoľvek informácie k pobytu nezvestnej je možné oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj," informuje polícia.