AKTUÁLNE Najvyšší súd rozhodol: Expolicajt Roman Stahl ostáva na slobode

Roman Stahl (Zdroj: Topky/Maarty)

BRATISLAVA - Obvinený exvyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Roman Stahl sa postavil pred Najvyšší súd. Ten rozhoduje o jeho prípadnom väzobnom stíhaní. Stahla totiž Špecializovaný trestný súd do väzby nevzal, no prokurátor sa s týmto verdiktom nestotožnil a podal sťažnosť.

Najvyšší súd rozhoduje o väzbe v prípade ROmana Stahla z akcie Ezechiel (Zdroj: Topky/Maarty)

Aktualizované o 14:15

Expolicajt Roman Stahl ostáva na slobode. Rozhodol o tom Najvyšší súd, ktorý zamietol sťažnosť prokurátora.

Najvyšší súd začal o sťažnosti prokurátora rozhodovať v pondelok o 13-tej hodine. So sebou mal aj zbalenú cestovnú tašku pre prípad, že by skončil vo väzbe. Bývalý vyšetrovateľ NAKA vinu odmieta a žiada, aby bola sťažnosť prokurátora zamietnutá. "Pridržiavam sa svojho vyjadrenia k návrhu prokurátora na moje vzatie do väzby. Chcem uviesť, že sa nestretávam so žiadnymi kolegami z Nitry a Bratislavy, občas som sa stretol s tými, s ktorými som mal lepší vzťah, ale neviem, kedy to bolo naposledy," uviedol Stahl vo svojom vyjadrení.

Roman Stahl (Zdroj: Topky/Maarty)

Akcia Ezechiel 7

Polícia v piatok 11. 8. zadržala a obvinila exprezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara a Romana Stahla pre podozrenia z korupcie v rámci akcie Ezechiel 7. Vyšetrovateľ podal v sobotu podnet na ich väzobné stíhanie. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry bývalého policajného prezidenta Gašpara prepusti zo zadržania, na Romana Stahla však podal návrh na kolúznu väzbu. Obvinený je aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör.

Stahla podozrievajú z toho, že ešte ako vyšetrovateľ NAKA zametal pod koberec veľké kauzy za vlády Smeru. Stahl vinu odmieta. "Vo svojom návrhu uviedol konkrétne konanie obvineného (zaznamenané na zvukovej nahrávke), ktoré zakladá obavu zo snahy ovplyvňovať trestné konanie a výpovede svedkov," vysvetlil Úrad špeciálnej prokuratúry.

Roman Stahl (Zdroj: Topky/Maarty)

Roman Stahl (Zdroj: Topky/Maarty)

Ozrejmil, že obvinenia sa týkajú podozrení z korupcie v kauzách Doprastav, Váhostav a Technopol. Vtedajší predstavitelia Policajného zboru mali podľa slov ÚŠP manipulovať trestné stíhania v prospech podozrivých oligarchov, a to za úplatky presahujúce 90.000 eur.