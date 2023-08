AKTUÁLNE Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský strávil na polícii 13 hodín! Za mreže nakoniec nejde

(Zdroj: Reprofoto - TV Markíza )

Prezidentka a premiér po rokovaní Bezpečnostnej rady uistili verejnosť, že k žiadnemu policajnému prevratu nedochádza (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Aktualizované 23:40 Výsluch bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby na Národnej kriminálnej agentúre v Žiline sa skončil až v neskorých večerných hodinách. Za mreže neputuje, polícia ho nezadržala. "Po výsluchu a ďalších procesných úkonoch nebol zadržaný, nakoľko neboli zistené dôvody väzby," priblížilo prezídium policajného zboru s tým, že z pracoviska odboru Stred NAKA v Žiline odišiel v čase pred 23. hodinou.

Spolu s Pčolinským sú obvinení podnikateľ Peter Košč, expolicajt Ján Kaľavský, bývalý člen SIS Martin Ciriak a jej súčasný šéf Michal Aláč, ktorý bol vypovedať v piatok. Skončil v cele predbežného zadržania.

Obvinenie piatich ľudí sa týka zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, navodzovať dojem manipulácie výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. Dve osoby boli obvinené pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa z pomsty.

Pčolinský pôsobil dojmom, že na výsluch prišiel dobre naladený. Pred novinárov predstúpil s úsmevom. . "Ja už takmer ako recidivista, som na všetko pripravený,“ citovala ho TV Markíza. „Zobral som si lieky, nemám opasok, nemám topánky so šnúrkami. Mám preukaz poistenca a občiansky preukaz," povedal s tým, že za mreže sa síce nechystá, ale "keby náhodou." Jeho právny zástupca Marián Bošanský očakáva, že výsluch vnesie svetlo do prípadu. Nepredpokladá, že by niekto dal súhlas so vzatím jeho klientov do väzby.

Michal Aláč (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Aláč skončil za mrežami

Bošanský, ktorý zastupuje aj Aláča, v sobotu ráno označil prístup vyšetrovateľa za korektný. Snaží sa podľa neho odstrániť kolúzne dôvody zadržania šéfa SIS v rámci 48-hodinovej lehoty. Uvedomuje si, v akej funkcii jeho klient je a chápe kolúzne dôvody zadržania. Verí však, že polícia v krátkej dobe vypočuje potrebných svedkov, prebiehať by mala podľa jeho slov konfrontácia výpovedí. Michal Aláč podľa slov Bošanského nezvažuje odchod z funkcie a odmieta obvinenie vo všetkých bodoch. Vidia v ňom viacero nezrovnalostí a považujú ho za nelogické.

"Vo veci M. A. aktuálne prebiehajú procesné úkony zo strany polície, osoba V. P. v týchto chvíľach vypovedá na NAKA. Po ukončení procesných úkonov polície bude so závermi oboznámený službukonajúci prokurátor ÚŠP, ktorý si vec dôkladne preštuduje a následne rozhodne o ďalšom postupe," uviedla pre TASR hovorkyňa Generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.