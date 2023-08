Bezpečnosť štátu nie je v správnych rukách! Ostrá prestrelka medzi Majerským a Kollárom: Takto to už nemôže fungovať

(Zdroj: TV Joj/Analýzy 24)

BRATISLAVA – Slovenskom v posledných dňoch otriasa vojna medzi najvyššími zložkami slovenskej bezpečnosti. Národná kriminálna agentúra (NAKA) sa pustila do akcií, ktoré pred septembrovými voľbami rozvírili hladinu na slovenskej politickej scéne. Zásahy na najvyšších miestach Slovenskej informačnej služby (SIS) nenechali chladných ani predsedov strán KDH a Sme rodina, ktorí si svoje názory vymenili v ostrej prestrelke.

K výmene názorov došlo v relácii TV JOJ Analýzy 24, kde si do vlasov skočili predsedovia strán Boris Kollár a Milan Majerský. Kollárove stanovisko k situácii je jasné, čo medzičasom potvrdilo aj piatkové zvolanie mimoriadnej schôdze k zásahu NAKA, ktorej je hlavným organizátorom. Svoje stanoviská však odprezentoval aj predseda KDH Milan Majerský, podľa ktorého je bezpečnosť nášho štátu v nesprávnych rukách.

Bezpečnostné služby musia byť pod kontrolou, tvrdí Majerský

„Zahraničie nám nedôveruje, zahraničie určite nedôveruje takým bezpečnostným službám, ktoré riadia jednotlivé akcie. Ako sa môže stať, že je tu rozbehnutá akcia a dvaja najhľadanejší v rámci tejto akcie nie sú na svojich adresách. Tak, buď tu niekto poriadne zmapované, kde sa pohybuje ten-ktorý predstaviteľ, či už pôvodný informačnej služby alebo ten predchádzajúci. Zrazu sa z médií dozvieme, že oni ich nevedeli nájsť,“ tvrdí predseda KDH Milan Majerský.

„Nech je zriadená inštitúcia, ktorá bude nad Slovenskou informačnou službou, Najvyšším bezpečnostným úradom, políciou. Tak, ako to je v Čechách. (...) Napríklad, nech je pod kontrolou vlády alebo nech je pod kontrolou parlamentu. Toto, čo sa deje tu, že si niektorá strana urobí trafiku z niektorej zložky bezpečnostných služieb sa už nemôže stať,“ osvetlil možné riešenie problému.

Dosadzovanie ľudí po voľbách je normálna vec, problém je dnešná bezpečnosť...

Kollár tvrdí, že dosadzovanie svojich ľudí po parlamentných voľbách je normálna vec. „Každá vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb a z politických strán si dosadí svojich nominantov. Tam nie je problém to, že tu bude minister ten, šéf SIS-ky ten alebo policajný prezident ten. Každý plní svoje úlohy a svoju prácu zodpovedne a dodržiaval by zákon, tak by tento bordel v štáte nebol,“ komentuje Kollár.

Podľa Kollára je však problémom aktuálna bezpečnosť. „Pred pár dňami tu bola jedna spackaná akcia na PPA-čke. Vo veľkom sa hurónsky vrútili na PPA-čku, vrazili tam, zobrali šéfa PPA-čky, celý deň ho držali, všade kamery a výsledok taký, že ho pustili ani bú, ani mú. Pustili ho domov, nič sa nestalo ale ten človek má zničený život. Kto sa mu ospravedlní?“ dodal Kollár.

