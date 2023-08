Zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu je snahou spolitizovať OČTK, tvrdí Juraj Krúpa

Juraj Krúpa (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu v súvislosti so zásahom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a akciou Rozuzlenie je snahou spolitizovať orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Na tlačovej konferencii to uviedol poslanec parlamentu Juraj Krúpa (SaS) s tým, že to považujú za PR niektorých strán.