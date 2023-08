Vedomosti zo slovenskej jazykovedy: Tento KVÍZ by mal zvládnuť každý Slovák!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Meno ako Ľudovít Štúr by mal poznať každý žiak, ktorý končí základnú školu. Pri vzniku slovenského jazyka však bolo oveľa viac osobností. Dejiny nám veľmi nepriali a naši jazykovedci to s presadzovaním vlastných kultúrnych a národných hodnôt vôbec nemali ťažké. Len vďaka nim sa môžeme nazývať slovenským národom. Nasledujúce otázky by mali byť pre Slovákov malinou. Trúfate si?