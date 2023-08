ROZHOVOR Šutaj Eštok: Mečiar vyzerá oproti tomuto ako najväčší demokrat! Je to divoký západ s partičkou kovbojov

Matúš Šutaj-Eštok a Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Video: NAKA od skorého rána zasahuje na viacerých miestach, aj v NBÚ

NAKA od skorého rána zasahuje na viacerých miestach, aj v NBÚ (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Dnes ráno sme sa dozvedeli, že prebieha veľká razia NAKA. Vy ste tak, ako aj iní politici, následne celú vec komentovali na sociálnej sieti. Píšete o „policajných grázloch“, ktorí zatkli vyšetrovateľku Santusovú. Na základe čoho ste presvedčený o tom, ktorá strana je v tomto prípade tá „dobrá“?

- Pod policajnými grázlami mám na mysli tých, ktorí sa rozhodli ovplyvniť parlamentné voľbami nástrojmi trestného práva, ale aj tých, ktorým ide dnes o existenčne prežitie z trestnoprávneho pohľadu - a to nie len partičku čurilovcov, ale aj ich “kráľov” na Špeciálnej prokuratúre, ako Daniel Lipšic, či polišov ako Mikulec a Matovič.

Je to postup, pri ktorom aj Vladimír Mečiar vyzerá ako najväčší demokrat. Ukážte mi jednu vyspelú krajinu, kde šesť týždňov pred voľbami polícia pozatýka všetkých, ktorí s jej zneužívaním na politický súboj nesúhlasia. Je to medzinárodná hanba a jediným riešením je silný štát, v ktorom budú ozbrojené zložky pod civilnou, demokratickou a zákonnou kontrolou. Toto je divoký západ s partičkou kovbojov, a nie demokratický a právny štát, o ktorom hovorí slovenská Ústava.

Váš stranícky šéf Peter Pellegrini hovorí o ovplyvňovaní volieb. Vy ste sa vyjadrili v podobnom duchu. Myslíte si, že za dnešným zásahom sú politické motívy? Kto a prečo by ich vôbec mal?

- Policajné zásahy sú hlavným dôvodom, prečo máme predčasné voľby až 30. septembra, takmer rok po odvolaní Hegerovej vlády. Boli to Matovič a Sulík, ktorí to odôvodňovali potrebou pozatýkať dovtedy predstaviteľov a nominantov opozície, a bola to prezidentka Čaputová, ktorá s tým v rozpore so svojím verejným sľubom súhlasila. Policajné zásahy sú dôvodom, prečo sa vedenie Policajného zboru zbavilo mocenskou intrigou vlastného ministra vnútra Šimka, aby nestál v ceste týmto policajným excesom – a udialo sa to len vďaka prezidentke Čaputovej a premiérovi Ódorovi. A je veľmi zaujímavé, že tento postup obhajuje práve Progresívne Slovensko, ktoré má svojho nominanta na vrcholnom poste ministerstva vnútra v osobe prvého štátneho tajomníka. Politické motívy sú jasné – pomôcť tomuto hnutiu zvíťaziť vo voľbách kriminalizáciou politickej opozície i všetkých, ktorí s postupom vedenia polície a špeciálnej prokuratúry nesúhlasia.

Nevidíte v dnešnej akcii priestor na to, aby bola celá vec riadne vyšetrená?

- Dnešná i predchádzajúce akcie sú čarovné v tom, že ich polícia vyšetruje takmer tri roky. Celé mesiace disponuje nahrávkami a inými vecami, ktoré vydáva za dôkazy. A práve teraz, šesť týždňov pred voľbami, sa celé „vyšetrovanie“ zrazu urýchlilo. Deje sa to práve v čase, kedy všetko nasvedčuje tomu, že generálna prokuratúra pošle organizovanú skupinu Čurilovcov pred súd za to, že manipulovali vyšetrovania proti predstaviteľom súčasnej opozície na politicky pokyn predstaviteľov Matovičovej vlády. Práve preto prebehla dnešná razia na bezpečnostné zložky štátu (SIS, NBÚ, bývalý vyšetrovatelia UIS - tím Oblúk), ktoré toto všetko vyšetrovali a dôkazne zabezpečíli.

Čo sa týka samotných nahrávok, ste presvedčený, že tak, ako boli medializované, a to aj v politickom boji, sú autentické a neboli nijako manipulované?

- Stačí sa pozrieť na pondelkovú tlačovku policajného prezidenta Hamrana. Priamo na tlačovej konferencii zverejnil nie autentickú nahrávku, ale jej „opis“ policajným vyšetrovateľom. Čo na tom, že je to „živá vec“, čo na tom, že je to nezákonné vynášanie zo spisu. A zrazu sa dozvieme, že proti „opisu“ nahrávky protestoval samotný sudca Špecializovaného trestného súdu, pretože podľa neho skresľuje skutočnosť. Kto tu teda manipuluje dôkazmi a verejnou mienkou? Mimochodom spochybnil k dnešnému dnu niekto nahrávky kovbojov Čurillu a Ďurku, (kvôli ktorému musel skončiť minister Šimko) v ktorých chceli vyšetrovateľke Santusovej podpáliť auto kanistrom? Alebo ako ju chceli kopnúť do … ?

Opozičná strana Smer žiada mimoriadnu schôdzu v parlamente. Podporíte ju?

- Podporíme všetky iniciatívy, ktoré majú viesť k podrobnému vysvetleniu celého tohto komplotu, vrátane mimoriadnej schôdze parlamentu či mimoriadneho rokovania parlamentného výboru na kontrolu SIS.