Dramatický duel pred kamerami sa zakrátko zvrhol: Súboj Fica a Hegera po novom, slová o Viagre vo vysielaní!

Pred kamerami sa stretli Heger a Fico. (Zdroj: reprofoto RTVS)

BRATISLAVA - Tak takéto nedeľné politické predstavenie sme tu už dlho nevideli. Divákov už niekoľko dní k televíznym obrazovkám lákal atraktívny duel dvoch expremiérov. Pred kamerami si to rozdali šéf Smeru-SSD Robert Fico a šéf strany Demokrati Eduard Heger. Málokto by však čakal, že sa na konci debaty dočká spokojnosti zo strany jedného z diskutérov o tom, že sa "dobre pobavil". Reč je totiž o poslednej debate relácie O 5 minút 12.

Smer-SD o konsolidácii verejných financií (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Údajné falšovanie volieb ako téma na úvod

Šéf Smeru otvoril debatu s Hegerom na tému údajného falšovania volieb. Divákom priamo na kameru sľúbil, že Smer sa bude osobne podieľať na sekundárnom preratúvaní hlasov, aby k nemu vraj nedošlo. Falšovania sa podľa neho teda voliči "báť nemusia". Smer chce toto zabezpečiť nočným sčítavaním hlasov z kópií zápisníc priamo na centrále na Súmračnej ulici. Tieto majú obsiahnuté výsledky zo všetkých okrskových komisií.

(Zdroj: reprofoto RTVS)

"Nebojím sa ničoho. Vidím, že termín bol predĺžený do 30. septembra, aby mohli orgány činné v trestnom konaní šikanovať opozíciu," podotkol Fico. Heger reagoval, že ich nezatvárali ani ich zatvárať nebudú, pretože na to je na Slovensku spravodlivosť, ktorá ma rozviazané ruky.

Niekto si dal polovicu Viagry, smial sa Hegerovi Fico

Netrvalo však dlho a predseda Demokratov spustil doslovnú kanonádu kritiky svojho oponenta, pričom ho už v istých momentoch musel prerušiť aj sám moderátor. "Pozrite sa na to, ako ste v čase bez kríz zvyšovali dôchodky o pár eur," vytiahol tému slabo rastúcich dôchodkov za vlád Smeru Heger. "Ja mám staršiu mamu a 4 deti, ja veľmi dobre viem, ako sa vaša vláda venovala sociálnej politike," doplnil ešte Heger.

"Mám pocit, že niekto si dal polovicu Viagry pred vysielaním. Buď nech si pán Heger dá celú, alebo žiadnu," skonštatoval usmievajúci sa predseda Smeru po niekoľkých sekundách Hegerovho monológu. "Mne o Viagre nič hovoriť nemusíte, ja mám manželku a rodinu. To skôr vy viete niečo o Viagre," reagoval adekvátne na Fica Heger.

(Zdroj: reprofoto RTVS)

Skončí po voľbách Úrad pre verejné obstarávanie?

Šéf Smeru však odhalil aj ďalší zo straníckych zámerov. Sú vraj pripravení hovoriť aj o možnosti zrušenia Úradu pre verejné obstarávanie. Fico v RTVS povedal, že na to má svoj dôvod, aby sa aj napríklad aj rôzne súťaže časovo nepreťahovali. Verejné obstarávania by sa tak podľa jeho názoru zjednodušili. "Tieto štandardy sú oveľa menšie, ako sú momentálne na Slovensku," povedal Fico, ktorému Heger okamžite na tento návrh odporoval. Navyše sa Heger vyzbrojil ručne napísanými transparentmi.

(Zdroj: reprofoto RTVS)

Ak by sa Demokrati dostali do parlamentu, chceli by investovať viac peňazí do zdravotníctva, vytvoriť 200 ambulancií, pokračovať v investíciách na východe Slovenska a mať silné samosprávy s viac financiami a kompetenciami, povedal Heger.

Šéf Smeru potom skritizoval Hegerovu vládu za to, že zvýšila deficit verejných financií z 0,7 percenta na sedem percent. Slovensko sa tak podľa neho stalo druhou najchudobnejšou krajinou, nerástli ani mzdy. Heger pripomenul, že jeho vláda vládla v štyroch krízach. Za tri roky však podľa neho pomohla ľuďom počas pandémie, ochránila domácnosti pred energetickou krízou, zvýšila dôchodky či prispela rodinám.

Šéf Smeru sa na záver duelu Hegerovi poďakoval za zábavu

Po dvadsaťminútovke sa už duel blížil ku koncu, pričom na rozlúčku sa Fico rozlúčil opäť netradične. "Ďakujem, pán predseda, za dnešok. Už dávno som sa tak dobre nezabavil, ako dnes," rozlúčil sa so svojím oponentom Fico.

(Zdroj: reprofoto RTVS)