Matovičovi sa diskusia na východe vymkla spod kontroly: Kolega Šudík ho vo vypätej situácii chránil vlastným telom!

Matovič čelil na stretnutí ostrej kritike, pričom ho chránil vlastným telom jeden z kolegov. (Zdroj: Facebook/Dianie v Snine, Tomáš Šudík)

Všetko sa zvrhlo pred vstupom do spoločnej sály v Snine, kde sa uskutočnila samotná diskusia. Nejde pritom o nič prevratné, keďže Matovič svoje turné "bez ochranky" opäť obohatil o ďalšie termíny. Blíži sa totiž posledný mesiac predvolebnej kampane a všetci sa vo veľkom snažia stretávať s občanmi.

Stret s kritikom plný napätia

Tieto strety bývajú v závislosti na účastníkoch príjemné, no majú potenciál byť aj veľmi nelichotivé. Matovič pritom sám trvá na tom, aby sa na diskusii objavovali ľudia s rôznymi názormi. Teraz sa mu to zrejme vypomstilo, keďže sa na sociálnych sieťach objavilo ostré video stretu medzi Matovičom a jeho kritikom z radu občanov. Padli dokonca aj vulgarizmy.

ZO SPRÁVY: Privítanie Igora Matoviča v Snine 🫢

Šudík musel šéfa strany chrániť vlastným telom

Z videa je navyše evidentné, že Matoviča pred samotným pánom chráni poslanec Tomáš Šudík, ktorý sa o incidente rozhovoril aj na sociálnej sieti. "Vo viacerých médiách sa písalo, že sa odohrala nejaká bitka a došlo na facky. Vôbec to nie je pravda. Áno, prišlo do Sniny pár jedincov. Štyria starší páni, ktorí javili známky požitia alkoholu a boli nesmierne vulgárni. To je ale asi o východe každého človeka. Myslím si, že diskusia v Snine prebiehala veľmi dobre. Bol veľmi konštruktívny dialóg. Následne títo páni z diskusie odišli, keďže diskutovať nevládali a nechceli," reagoval Šudík, ktoré akurát z auta smerom do Medzilaboriec nahral posledný komentár k tejto téme.

Satirická scéna sa baví

Zdá sa však, že z tejto témy má internet dobrú zábavu. Šudíkov ochranný štít sa ocitol aj na stránke Prezident.