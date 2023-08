Počas tohto leta padajú výrazné výkyvy teplôt: Počet tropických dní sa ani k rekordom nepribližuje

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Tohtoročné leto na Slovensku je poznačené výrazným výkyvom teplôt. Vyplýva to z klimatického zhodnotenia 32. týždňa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

"Po krátkej vlne horúčav v júni nasledovala v júli podstatne výraznejšia vlna horúčav, ktorá však bola v poslednej dekáde júla a predovšetkým v prvých dňoch augusta vystriedaná citeľným ochladením," ozrejmil SHMÚ. Spôsobilo to podľa neho, že priemerná mesačná teplota vzduchu v júli nebola taká vysoká, ako by to vyplývalo z hodnôt teploty vzduchu, ktoré boli zaznamenávané počas júlovej vlny horúčav.

"Zabrzdený bol aj výskyt tropických dní," dodal s tým, že napriek tomu v Dudinciach zaznamenali v júli 19 tropických dní a bola to tam tretia najvyššia hodnota tropických dní v júli aspoň od roku 1971. O jeden tropický deň menej (18) meteorológovia zaregistrovali na meteorologickej stanici v Kráľovej pri Senci a vo Veľkých Ripňanoch.

"Vzhľadom na to, že už je približne polovica augusta, tak ani v tohtoročnom auguste určite nebude počet tropických dní na Slovensku taký, aby sa mohol aspoň bližšie priblížiť k rekordným hodnotám," dodal SHMÚ.

Priblížil, že v súvislosti s pôdnym suchom je v povrchovej vrstve celé územie Slovenska bez rizika sucha. "V hlbšej vrstve pôdy pod 40 centimetrov je začínajúce sucho len lokálne na Pohroní, na Ponitrí a Považí je znížená dostupnosť pôdnej vlahy," spresnil.