Ide o problém? Fotenie hlasovacích lístkov porušuje princíp tajného hlasovania

BRATISLAVA - Fotografovanie upravených hlasovacích lístkov je porušením princípu tajného hlasovania. Volič tak nielen prezradí, ako hlasoval, ale poskytuje o svojom hlasovaní aj dôkaz. Uviedol to docent ústavného práva Marek Domin, ktorý sa odvoláva na rozhodnutia Ústavného súdu SR. Štátna volebná komisia dodáva, že ak volič dobrovoľne zverejní upravený hlasovací lístok, nemožno mu v tom brániť, ani ho za to sankcionovať.

Zákon zverejňovanie odfoteného hlasovacieho lístka priamo nesankcionuje. "Ak by však zverejňovanie odfotografovaného hlasovacieho lístka malo predstavovať dôkaz súvisiaci s volebnou korupciou, teda volič preukazuje tomu, kto ho korumpoval, ako hlasoval, teoreticky je predstaviteľný postih za trestný čin volebnej korupcie," myslí si Domin. Štátna komisia pripomína, že ak aj volič zverejní hlasovací lístok, nemusí to znamenať, že takým spôsobom aj hlasoval.

Tajné hlasovanie je jeden zo základných princípov

Tajné hlasovanie je jeden zo základných princípov volebného práva, o ktorom hovorí aj Ústava SR. "Tajnosť hlasovania predstavuje požiadavku na to, aby volič hlasoval takým spôsobom, aby nebolo možné zistiť, aké volebné rozhodnutie prijal, teda komu svoj hlas dal, respektíve nedal," pripomína právnik. Účelom princípu tajného hlasovania je ochrana slobodného rozhodovania voliča. "Ak by hlasovanie nebolo tajné, mohol by sa volič cítiť pri hlasovaní neslobodný," doplnil.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa touto témou už zaoberala. "Už v minulosti vo svojich rozhodnutiach viackrát konštatovala, že nikto nesmie navádzať voliča občana vyhotoviť dôkaz, ako a či hlasoval, a tiež to, že nemá existovať verejne prístupný dôkaz o tom, či a ako volič hlasoval," uviedol tlačový odbor rezortu vnútra.

Fotografie lístkov sa objavujú na sociálnych sieťach

V uplynulom období sa na sociálnych sieťach začali objavovať fotografie upravených hlasovacích lístkov od voličov zo zahraničia, ktorí už môžu voliť prostredníctvom pošty. Kandidáti či kandidujúce strany zvyknú takéto lístky zverejniť s vďakou za podporu. Fotografie hlasovacích lístkov sa objavujú na sociálnych sieťach aj počas volebného dňa.

Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom.