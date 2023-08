Slovenský tím v piatok dorazil do Slovinska, začal so záchrannými prácami

(Zdroj: SITA/AP Photo/Miro Majcen)

BRATISLAVA - Slovenský tím so štyrmi pásovými rýpadlami Slovenského vodohospodárskeho podniku v piatok popoludní dorazil do Slovinska. Po ich vyložení začali špeciálne kvalifikovaní pracovníci so záchrannými prácami. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.