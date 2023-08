Mladí bitkári, ktorí na kúpalisku v Poltári napadli muža, idú do väzby

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Podľa polície sa na tomto čine podieľali mladí muži vo veku od 18 do 21 rokov. "Jeden zo zadržaných mužov poškodeného bezdôvodne udrel päsťou do tváre a následne ho spoločne s ďalšími troma mužmi opakovane udierali do hlavy. V útoku pokračovali aj po tom, ako muž spadol na zem, kde ho opakovane kopali do hlavy," uvádza polícia. Mužovi spôsobili zranenia s časom liečby a práceneschopnosti do siedmich dní.

Iba 19-ročný D. L. takto konal aj napriek tomu, že bol prednedávnom trestným rozkazom uznaný vinným zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví a prečinu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva, pričom súd výkon trestu podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu v trvaní jedného roka. Aj 19-ročný J. T. útočil na 28-ročného muža napriek tomu, že sa obdobného skutku dopustil v júni 2022 v jednom z disko klubov v Lučenci, za čo mu bola uložená pokuta. "V súvislosti s uvedeným činom bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva, pričom všetkým štyrom mužom bolo za uvedený skutok vznesené obvinenie," informuje polícia.