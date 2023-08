VIDEO Progresívne Slovensko navrhuje umožniť predĺženie splácania či hypotekárne prázdniny

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Problémy súvisiace s rastúcimi úrokmi a splátkami hypoték je potrebné riešiť adresne a efektívne, nie populistickými opatreniami. Na tlačovej konferencii vo štvrtok to uviedli predstavitelia mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS). Tému podľa vlastných slov berú vážne a navrhujú napríklad možnosť predĺženia či dočasného odloženia splácania úverov na bývanie.

"Namiesto populizmu sme pripravili skutočné riešenia pre tento problém, ktoré pomôžu ľuďom s hypotékami prekonať ťažké obdobie, keď im vzrastú mesačné splátky. No sú zároveň fér voči ľuďom, ktorí nemajú hypotéku, lebo si ju nemôžu dovoliť," vyhlásil predseda hnutia Michal Šimečka. Zároveň sú podľa neho aj pre štát finančne udržateľné. Rôzne domácnosti sa nachádzajú v rôznych situáciách a potrebujú tak aj rôznu formu pomoci, upozornila podpredsedníčka PS Lucia Plaváková. Preto chcú ľuďom umožniť zvoliť si také riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje ich situácii.

"Prvým z navrhovaných riešení je umožniť predĺženie splácania. Banky by mali povinnosť ponúknuť ľuďom pri refixácii možnosť predĺžiť si dobu splácania tak, aby sa ich splátka nenavýšila, alebo aby sa zvýšila iba o menšiu sumu. Druhým riešením, ktoré ponúkame, je zavedenie hypotekárnych prázdnin. Ide o možnosť požiadať o odklad splátok na určité obdobie," priblížila. Domácnosti by tak mohli preklenúť aktuálne obdobie vysokých úrokov, ktoré by sa v budúcnosti mali opäť znižovať.

Najzraniteľnejším domácnostiam hrozí strata vlastného bývania

Medzi hypotekárnymi dlžníkmi však môžu byť aj takí, ktorí tieto riešenia nebudú môcť využiť, alebo pre nich nebudú dostačujúce, pripustil expert PS na dostupnosť bývania, sociálne inovácie a sociálne politiky Sergej Kára. Najzraniteľnejším domácnostiam tak môže hroziť, že prídu o vlastné bývanie, ak je ich rodinný rozpočet napätý už pred zvýšením splátky. "Tretie riešenie je určené pre skupinu najzraniteľnejších ľudí, pre ktorú ponúkneme adresné opatrenia prostredníctvom sociálneho systému, alebo vďaka novým podporným aktivitám zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Do úvahy pripadá priama a dočasná finančná dávka, rozšírenie príspevku na bývanie, alebo zafinancovanie úroku cez ŠFRB," doplnil Kára.