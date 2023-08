Heger a Matovič sa po dlhej dobe stretli zoči-voči: Expremiéri si nič nedarovali, politológ sa nestačil diviť

Matovič a Heger sa po dlhej dobe stretli zoči-voči (Zdroj: reprofoto JOJ24, Facebook/JL)

archívne video

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero počas Pamätného dňa rómskeho holokaustu v Banskej Bystrici (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Matovič zahodil karované sako a do popredia tlačí tričká s fiatkami

Prvotným šokom bola aktívna kampaň, ktorú Matovič označuje ako nestranícku, formou tričiek. Jedno také tričko mal Matovič nielenže na sebe, ale po jednom z nich dokonca priniesol aj moderátorke TV JOJ Lenke Ježovej či Hegerovi. Už toto bol moment, ktorý niektorých poriadne prekvapil. "Oblečenie Igora Matoviča (a aj iných kandidátov za jeho politický subjekt) v podstate podčiarkuje charakter tohto politika a zmysel jeho existencie v kontexte nášho straníckeho a politického systému. Politický marketing bez reálneho výkonu politiky. Šou na prvom mieste. Potom už nič. Osobne je pre mňa prekvapením, že mu toto tolerujú slovenské média, ktoré sa týmto spôsobom priamo podieľajú na kampani Igora Matoviča a jeho obyčajných ľudí a koaličných priateľov," skritizoval na úvod politológ Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč.

(Zdroj: reprofoto JOJ 24)

Pomocná ruka šéfa OĽaNO sa počas minulých volieb ukázala ako záruka vypadnutia z parlamentu

Podľa Lenča je to totiž klasický Igor Matovič, ktorý toto robil aj v minulosti a najmä v kontexte tých politických strán, ktorým sa pred voľbami rozhodol "pomáhať". "Výsledok tejto pomoci bol v tom, že jeho obyčajní ľudia sa dostali do parlamentu a tí, ktorým "pomohol" ostali oči pre plač. Skutočnosť, že v "DNA" OĽaNO a priateľov je vytváranie hádok a podnecovanie konfliktov nebolo vidieť len v právaní Igora Matoviča. Rovnako sa prezentoval aj Eduard Heger, ktorí sa kopírovaním Igora Matoviča snaží "reinkarnovať" svojich Demokratov, ktorým nateraz nepomohla ani skúsená lekárka, doktorka Letanovská. Ataky obyčajných Demokratov sme mohli vidieť nielen v relácii, ale aj na ich poslednej spoločnej tlačovej konferencii," pokračuje odborník.

To, kde sa v prieskumoch nachádza OĽaNO, nemožno porovnávať s tým, kde sú Demokrati

Matovič pritom v relácii sám priznal, že po dramaticky ohlasovanom zásadnom vyhlásení Demokratov v stredu sám očakával ich vzdanie sa pred voľbami. To neprišlo. Naopak, prišiel zostrih a kritika do radov Sme rodina či OĽaNO. Matovič pritom sám lavíruje na hranici siedmich percent, ktoré ako koalícia spolu s KÚ a Za ľudí musí dosiahnuť. Inak sa s parlamentom môže rozlúčiť. "Je to otázka politiky. Stratégie. A v tomto smere je prirodzené, že Igor Matovič využil chybu Demokratov. V každom prípade si myslím, že situácia koalície OĽaNO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí určite nie je rovnaká ako situácia Demokratov. Predsa pravdepodobnosť, že Demokrati skončia v poli porazených (a možno pod hranicou troch percent) je omnoho väčšia ako tá, že by sa Igor Matovič a jeho koaliční partneri nedostali do parlamentu," nazdáva sa Lenč.

Zobraziť galériu (4) Politológ Jozef Lenč (Zdroj: FB/Jozef Lenč)

Heger by mal väčšiu šancu udržať vládu pokope počas celého volebného obdobia

Obidvaja hostia sa počas zvyšku relácie navyše vzájomne obviňovali z hádok a chaosu. Otázne je, čo im na toto povie volič. "Najmä to, že by okrem planých sľubov a prázdnych fráz mali sledovať i to, čo konkrétni politici naozaj robia, alebo to čo robili v minulosti. V každom prípade som presvedčený o tom, že miera konfliktov v prípadnej vláde by bola menšia v prípade prítomnosti Demokratov v tejto potenciálnej vláde, než ak by tam boli Matovičovi obyčajní ľudia," porovnal situáciu Lenč.

(Zdroj: reprofoto JOJ 24)

"S účasťou Hegera by mohla vláda vydržať potenciálne až do riadnych volieb. S účasťou Igora Matoviča do prvého riadneho konfliktu. Dá sa predstaviť, ak by sa tam náhodou obaja dostali, že by spolu mohli rokovať. Je však nepravdepodobné, že by boli postavení pred dilemu, že by museli rokovať o zostavení koalície. Toto je v podstate nereálna predstava," uzavrel Lenč.