Počasie sa neumúdri ani dnes: TIETO lokality potrápi silný vietor a búrky, meteorológovia vydali výstrahy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výstrahy platia v celom Košickom a Prešovskom kraji, na väčšine územia Banskobystrického kraja a v okrese Liptovský Mikuláš. Búrky tam hrozia od 11.00 h do 18.00 h. SHMÚ v týchto oblastiach upozorňuje na malú pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou spravidla od 20 do 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

(Zdroj: SHMÚ)

Meteorológovia tiež upozorňujú, že by malo na celom Slovensku v piatok v noci pršať. Výstrahy prvého stupňa pred dažďom platia od 22.00 h. "Lokálne sa očakáva výskyt dažďa, krátkodobo aj výdatné prehánky a intenzívne búrky, s úhrnom zrážok 60 až 90 milimetrov za 48 hodín," doplnili.





(Zdroj: SHMÚ)